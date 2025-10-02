закрыть
Урок Орбана

2
  • 2.10.2025, 21:51
  • 2,186
Урок Орбана

Опыт Венгрии показывает, что авторитарные методы не вечны.

После переизбрания Дональда Трампа на пост президента США многие эксперты заговорили о том, что он использует пример венгерского премьера Виктора Орбана: подчинение независимых институтов, давление на СМИ и университеты, вознаграждение приближенных и формирование новой олигархии, пишет POLITICO (перевод — сайт Charter97.org).

Однако историк Энн Эпплбаум предупреждает, что подобная стратегия ведет к деградации экономики, ухудшению качества госуслуг и нарастающему общественному недовольству. Именно это сегодня наблюдается в Венгрии — кризис здравоохранения и образования, рост цен, коррупция и падение уровня жизни подрывают поддержку правящей партии.

Опросы показывают, что большинство венгров связывают годы правления Орбана с ростом неравенства, коррупции и ухудшением экономики. На этом фоне популярность оппозиционера Петера Мадьяра и его партии «Тисса» растет, а сам Орбан пытается перевести внимание на вопрос поддержки Украины и кампанию дезинформации.

В США при Трампе также нарастают схожие тенденции — ухудшение экономики, урезание социальных программ при налоговых льготах для богатых, рост коррупции и снижение международного авторитета. Подобно Орбану, он пытается отвлечь внимание общества – то заявлениями о «радикалах» в Портленде, то внешнеполитическими «победами».

Тем не менее различия остаются. Американская демократия сохраняет независимые суды, активные СМИ и сильные региональные центры власти. Это дает шанс, что общественное недовольство сможет изменить политический курс, как это происходит в Венгрии.

Опыт Будапешта показывает, что авторитарные методы не вечны. Со временем они сталкиваются с последствиями — от падения уровня жизни до потери доверия граждан.

И в Венгрии, и в США главный вопрос остается прежним: сумеет ли большинство вернуть себе голос и потребовать, чтобы власть действительно служила людям.

