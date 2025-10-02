Доктор Комаровский: Путин находится далеко за пределами вменяемости, логики и здравого смысла 1 Евгений Комаровский

2.10.2025, 22:54

Евгений Комаровский

При лучшей медицине и врачах диктатор РФ все равно не сможет прожить 150 лет.

В одной хорошей компании Путин заговорил о том, что неплохо было бы прожить до 150 лет. Но это невозможно ни теоретически, ни практически. Такой возраст для человека – это абсурд. По крайней мере при нашем нынешнем понимании того, как работает организм и какие существуют механизмы старения. Мы не можем объяснить возраст даже тех единичных людей, которые доживают до 110. А понять, как массово можно до этой цифры дойти, априори невозможно.

Раньше существовала тенденция к росту продолжительности жизни, а теперь она остановилась. Мы практически достигли предела того, что может современная медицина.

Почему же при наличии замечательного медицинского обслуживания, ранней диагностики, лучших врачей мира такой человек, как Путин, не может прожить 150 лет? Потому что против генетики никуда не денешься. Да, у него в то время и в тех условиях были родители-долгожители. Но все же они не дотянули до 100 лет. Вопрос в другом: он ничего не сможет сделать со своим организмом. Ему можно пересадить новое сердце, почки, легкие, но что сделаешь с сосудами головного мозга? Ничего. Они уже явно «варят» не в ту сторону.

Дальше будет только хуже: кровоснабжение мозга, мыслительные процессы. А место, которое человек занимает под солнцем, остается тем же.

Человек не может при любом уровне здравоохранения в 80 лет сохранять ясность мысли. Ни на посту президента России, ни на посту президента США. Это невозможно. Сейчас модные специалисты изучают палеофекалии – окаменевшие какашки. Это отдельное направление в археологии. Они находят такие образцы и по ним определяют, чем питались люди, оставившие их. Так и мы исследуем Путина.

Могу сказать как доктор: у Путина уже изменился тембр голоса. В 2022 году он говорил более бодро. Та же мимика, те же гримасы, умение сохранять абсолютно непроницаемое лицо и при этом говорить абсолютную чушь. Но тембр голоса уже не тот.

Может ли Путин в ближайшее время умереть? Это не ко мне. Я стараюсь не анализировать – это невозможно. Но очевидно одно – Путин находится далеко за пределами нормальности, вменяемости, логики и здравого смысла.

Врач-педиатр Евгений Комаровский, «Гордон»

