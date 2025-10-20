У России остался месяц Алексей Копытько

20.10.2025, 6:30

Стоит немного напомнить о материальной основе.

Интенсивность анализа вариантов «повестки дня» сегодняшней встречи в Вашингтоне и число прогнозов зашкаливает. Стоит немного напомнить о материальной основе.

Середина осени. Уже.

Наступательный потенциал российских войск пока не исчерпан, еще как минимум месяц они технически будут способны поддерживать давление.

Однако. Если ранее, по версии Путина, российские войска «наступали по всему фронту», то сейчас, по его же словам, они лишь «владеют стратегической инициативой». То есть вроде как наступают, но явно не везде и значительно медленнее плана.

Есть движение россиян в районе Купянска, они пытаются тянуться в сторону Лимана, не ослабевает натиск на Покровск, есть заход в Днепропетровскую область и шевеление в Запорожской области. Но даже по характеру применения частей и соединений видно, что планы нарушены.

Например, стянутая для похода на Константиновку морская пехота (в частности – дальневосточная) брошена на спасение «добропольского вклинения» и «сгорает» там. В сети – масса видео с отражением штурмов россиян в этом районе. Враг понес большие потери в живой силе и технике. Стало быть, планы относительно Константиновки будут скорректированы.

Для врага маячит перспектива войти в зиму с задачей штурмовать города из полей, когда для этого не созданы условия.

У российского командования есть месяц, чтобы как-то изменить этот максимально травматичный для росармии сценарий. Но как это сделать при текущем характере войны – неясно. Нужно срочно добыть откуда-то много-много подготовленных войск. Либо как-то масштабно сломать тыл украинской армии.

Поскольку и одно, и другое сомнительно (и это все понимают), фоном диалога является перспектива затяжного и кровавого противостояния с минимальной вероятностью перелома в пользу РФ.

Ввиду чего в сугубо военном плане почва для российских ультиматумов отсутствует. Либо они должны быстро явить что-то непредвиденное, либо принять «реалии на земле». О чем уже публично сказал даже Вэнс.

Есть же еще «линия фронта» внутри России и в глубине оккупированных территорий.

Рубрика «Малюк и друзья вводят санкции» ежедневно пополняется. На днях ССО дотянулись до НПЗ в Саратове, что-то случилось и с НПЗ в Кстово (Нижний Новгород).

Продолжает гореть нефтебаза в Феодосии, которую четыре дня назад подожгли СБУ вместе с ССО. Сегодня слегка загорелась нефтебаза в Гвардейском (резервуары сети заправок ATAN). Ущерб пока неясен, но даже если поврежден лишь один резервуар, то ситуация с топливом на оккупированном полуострове еще больше осложнится. Жалобы на то, что торговцы чем-то разбавляют бензин, в Крыму начались одними из первых. Плюс будет меньше маневра для поддержки оккупационной группировки в Херсонской и Запорожской областях.

За последние три дня, помимо электроподстанций в Крыму, что-то случилось на «Арзамасской» (500 кВ), «Балашовской» (500 кВ) и «Владимирской» (750 кВ) подстанциях. Это не считая мелких инцидентов на тягловых подстанциях РЖД, характерного потрескивания на складах БК в Донецке и другого.

Беспокойной выдалась ночь в районе Сочи и Адлере. Не подвело российское ПВО: судорожно паля по добрым дронам, россияне сбили свой Су-30СМ, взлетевший с аэродрома в Тихорецке (на Кубани). Теперь его надо чем-то заменить.

Как понять, насколько чувствительны украинские удары по РФ? Буданов вчера оценил: активность Украины дала больший эффект, чем все международные санкции.

Россияне об этом тоже говорят, но в особой манере.

Так, директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ (СОРБ) в Самарканде (Узбекистан) произнес речь в стиле «англичанка гадит». Мол, за всеми резонансными атаками на территорию РФ (типа «Паутины» в исполнении СБУ) стоят британские спецслужбы.

Для россиян физиологически невозможно принять, что украинцы могут их обыгрывать. Тем более они не могут это признать политически.

Как только начинается возгонка такой риторики, это значит, что Кремлю очень больно и надо как-то пояснять свои провалы. «Козни западных спецслужб» – это стандартный прием.

Тем временем Москва поддерживает имидж деструктивной силы. Это по-прежнему проблематизирует, но уже не так пугает.

Два дня назад шведы заявили, что обнаружили на Балтике и сопроводили российскую подводную лодку.

Глава ФБР Кэш Патель сообщил о росте на 33% количества производств в отношении враждебной активности в пользу РФ.

Спектр инцидентов в Европе общеизвестен.

Ввиду чего есть, с одной стороны, запрос на некую разрядку, с другой стороны, есть понимание, что этот кремлевский шантаж может быть возобновлен в любой момент. Поэтому в отношении РФ должны быть какие-то комплексные решения, отучивающие от геополитического хулиганства.

Путин сам провоцирует такие решения. От усиления контртеррористического режима в отношении субъектов, даже минимально связанных с РФ, до переноса активности на территорию России.

Я не готов пока оценивать гипотетические действия Индии в отношении российской нефти. Равно как и приятное глазу снижение цен на углеводороды. Если все подтвердится, а низкая цена станет новой нормой на какой-то значительный период, российскому бюджету будет очень больно.

Россиян уже потихоньку охватывает тихая грусть. Можно взять любую ленту и составить дайджест ухудшения: подорожание, дефицит, падение качества и др. Например, появилась статистика, что подготовить машину к зиме в среднем будет стоить на 15% дороже, чем ранее. Плюс рост цен на топливо. Плюс – как следствие – подстегивание цен на все.

В 2023–2024 годах в РФ наблюдался рост реальной заработной платы. Небольшой, но был. Теперь и роста нет, и цены добивают.

Итого.

Можно гадать хоть о Tomahawk, хоть об авианосцах. Но материальную основу никуда не денешь.

Ситуация в Украине сложная и ухудшается. Но и в России ситуация заметно ухудшается. Тенденция очень красноречивая. Цена каждого месяца упрямства Путина для РФ стремительно растет.

Трамп уже открыто говорит: если ты метил в гегемоны, но оказался неспособен воплотить свои военные планы за неделю, что-то решай.

Встреча Трампа с Путиным будет в начале ноября (аккурат к первой годовщине выборов в США). За это время на нас обрушится лавина разных домыслов. Еще хуже, чем сейчас.

Стойкость обществ – это один из параметров, который серьезно повлияет на ход дискуссии и результат. Имеет смысл фокусироваться не на информационной картине и домыслах, а на подготовке к возможным коммунальным трудностям. Это – вклад каждого в переговоры.

Алексей Копытько, Facebook

