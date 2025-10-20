Власти готовятся к атаке дронов на предприятия 20.10.2025, 6:59

Александр Вольфович

Об этом заявил Вольфович.

В Беларуси занимаются защитой предприятий от возможных атак дронов. Подробности подготовки в эфире госТВ рассказал госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

На вопрос об усилении антидроновой защиты Вольфович ответил, что «конечно, так мы в этом плане и работаем».

«У нас сегодня и на ряде предприятий есть рекомендации, которые… Она комплексная — антидроновая защита. Это не просто поставить какой-то прибор. Это различные инженерные, скажем так, сооружения, различные маскировочные сети, защитные сети, тросовые сооружения, которые сделаны для прикрытия объектов, экраны для взаимодействия различным электромагнитным волнам, инфракрасному излучению.

Отметим, многие белорусские предприятия работают на российский ВПК, что делает их законными мишенями для Вооруженных сил Украины.

