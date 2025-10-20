Трамп сделал важное заявление по Украине 20.10.2025, 7:31

2,350

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Президент США опровергает информацию Financinal Times.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия должны остановиться на тех линиях на поле боя, где они находятся сейчас, при этом подчеркнул, что никогда не обсуждал с Владимиром Зеленским сдачу Донбасса России. О подобных разговорах в Белом доме писало издание Financinal Times.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов на борту Air Force One, пишет Reuters.

«Нет, мы никогда это не обсуждали. Мы считаем, что им следует просто остановиться на линиях, где они находятся, на линии фронта. Остальное очень сложно обсудить, если говорить: «Вы берете это, мы берем то», — заявил он.

Отвечая на вопрос о судьбе Донбасса, Трамп сказал, что считает, что он должен остаться разделенным.

«Пусть все будет разделено так, как есть. Сейчас он разделен. Думаю, 78% территории уже занято Россией. Оставьте все как есть. Они могут… договориться о чем-нибудь позже», — сказал Трамп, отвечая на вопрос корреспондента Reuters.

По данным источников издания, Трамп выдвинул это предложение после того, как Зеленский заявил, что добровольно не уступит Москве никаких территорий.

«Встреча завершилась решением (Трампа) заключить «соглашение там, где мы находимся, на линии разграничения», — сообщил источник.

