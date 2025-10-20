Доллар готовится к быстрому рывку 20.10.2025, 7:35

Каким будет курс в конце октября?

На прошлой неделе в полном объёме реализовалась примета осени на финансовом рынке – высокая волатильность. Причём, это справедливо как для белорусского валютного рынка, так и для мировых финансовых площадок. Каких курсов валют ждать в конце октября, рассказывает финансовый аналитик myfin.by Михаил Грачев.

Скачки доллара и российского рубля

Обменный курс доллара США на торгах БВФБ в середине прошлой недели, в среду 15 октября, снижался на -1,64% до USD/BYN 2,9466. Но, как это уже случалось не раз затем развернулся, и к окончанию недели устремился к USD/BYN 2,9831. Общий итог по доллару за неделю -0,43%, с начала года сохраняется снижение курса на -14,12%. В это же время объём торгов «баксом» на Белорусской бирже выше среднего с 71,374 млн долларов США.

Обменный курс российского рубля на прошлой неделе ожидаемо поднимался выше 3,70, но, как и доллар, не смог закрепиться на достигнутом уровне. В четверг, 16 октября, курс рубля вырос до RUB/BYN 3,7346 за 100 российских рублей. Но к окончанию недели снова вернулся на отметку RUB/BYN 3,6982 за 100 российских рублей. Итого за прошлую неделю курс российского рубля на белорусском рынке вырос на +0,30%, с начала года рост увеличивается до +10,43%. Объём торгов за прошлую неделю около средних значений с 20 163,740 млн рублей.

Такое резкое изменение настроения на внутреннем валютном рынке произошло на фоне прошедших на прошлой неделе личных контактов между руководителями России и США. Российский рынок оценил это как сигнал к возможному полномасштабному возвращению доллара США в расчётную систему российского внешнеторгового оборота. На этом фоне появляется интерес у российских участников внешнеэкономической деятельности к доллару и евро. И если неделей раньше российские экспортёры старались выйти в рублёвую ликвидность, то с началом текущей недели может появиться интерес к т.н. «токсичным» валютам. То есть «токсичность» размывается.

Золото показывает нестабильность

Помимо внутреннего рынка повышенной волатильностью отметился и мировой финансовый рынок. Речь сейчас идёт о цене золота.

В последний день прошлой недели дневной диапазон изменения цены золота достиг небывалых двухсот долларов (декабрьский фьючерсный контракт на СОМЕХ). В течение дня цена металла поднималась до нового исторического максимума в 4 392,00 USD/Oz, чтобы к закрытию рынка обвалится до 4 213,30 USD/Oz. На дневном графике цены золота сформировалась характерная техническая фигура «медвежий захват», которая может сигнализировать о начале разворота тренда.

Но, к слову сказать, цена золота растёт уже восемь недель подряд, и коррекция назревает достаточно давно. Но окончательная цена установится только после решения глобальных проблем и не исключено, что мы станем свидетелями этого процесса в недалёком будущем.

Прогноз на неделю

Основным финансовым событием недели обещает стать заседание Совета директоров Банка России в пятницу, 24 октября. Но поскольку итоги заседания будут объявлены во второй половине пятницы, реакция белорусского рынка будет только на следующей неделе. Основные прогнозы на снижение ключевой ставки на 1 п.п. Текущая инфляция в РФ позволяет рассчитывать, что решение регулятора будет именно таким.

Возвращаясь на белорусский внутренний рынок, можно допустить, что в случае развития успеха на внешнеполитической арене и снижения ключевой ставки Банком России, аппетит к доллару и евро будут расти на российском и белорусском рынках. В этом случае надо быть готовым к росту курса доллара на российском рынке к уровню в 85,0 – 87,0 рублей. На белорусском валютном рынке это проецируется в курс доллара около USD/BYN 3,05 – 3,10. Российский рубль на белорусских торгах, соответственно, снижается в цене к отметке RUB/BYN 3,60 – 3,63 за 100 рублей.

