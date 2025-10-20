Авиакатастрофа в Гонконге: самолет Emirates упал в море 20.10.2025, 7:47

Фото: Sam Tsang

Есть погибшие.

В международном аэропорту Гонконга произошла серьезная авиационная авария: грузовой самолет Boeing 747−481 авиакомпании Emirates, прилетевший из Дубая, после посадки съехал со взлетно-посадочной полосы и оказался в воде.

Об этом сообщает South China Morning Post.

По предварительным данным, самолет столкнулся с автомобилем наземной службы, который случайно оказался на линии движения. В результате удара экипаж потерял контроль над судном — Boeing прорвал ограждение и скатился в море.

Вместе с самолетом в воду упал и служебный автомобиль, в котором находились двое работников аэропорта. Их судьба пока неизвестна — обоих считают пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается, но, по словам спасателей, вероятность того, что они выжили, остается низкой, ведь автомобиль мгновенно ушел под воду после удара.

На место инцидента прибыли пожарные подразделения, медики и водолазы. Северную взлетно-посадочную полосу аэропорта временно закрыли, пассажиров предупредили о возможных задержках и изменениях в расписании рейсов.

Это уже вторая крупная авария с участием Boeing 747 в Гонконге. В 1993 году самолет China Airlines во время шторма также съехал с полосы в бывшем аэропорту Кайтак и упал в воду — тогда 23 человека получили травмы, но погибших не было.

Нынешний инцидент может стать одним из самых громких в новейшей истории аэропорта Гонконга, который входит в десятку самых загруженных в мире по объему грузовых перевозок.

