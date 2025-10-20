«До сих пор боюсь находиться дома» 6 20.10.2025, 8:09

3,756

Минчан атакуют клопы.

Пятиэтажка на улице Волоха, 3/1 в Минске, – типичная хрущевка, каких много по всей стране. Зеленый дворик, соседи-пенсионеры, остатки капремонта на лестничных клетках, пишет tochka.by.

Но с недавних пор там возникла проблема. В этом году жители целого подъезда сначала заметили тараканов, а потом в квартирах появились… клопы.

И кто-то был готов своими силами бороться с нашествием, но далеко не все принимают меры для избавления от живности. В итоге каждый раз проблема возвращается: тараканы и клопы просто переползают из квартиры в квартиру между дезинсекциями.

Своей историей поделилась минчанка, которая столкнулась с этой бедой, попала на немаленькие деньги и не нашла помощи в борьбе с проблемой от коммунальных служб и милиции.

Жизнь в хрущевке – это…

Три года назад Светлана приобрела долгожданную квартиру: в кредит, в хрущевке, зато своя. Район и подъезд тихий, был лишь один проблемный сосед-алкоголик, на которого быстро нашли управу.

А в этом году начались неприятности.

«Весной я увидела у себя первого таракана! Что удивительно, не на кухне, не в ванной, где есть вытяжки, а прямо в комнате средь бела дня. Конечно, в тот же день я купила всевозможные средства от этой гадости», – говорит Светлана.

Потом насекомые стали появляться все чаще. Были затеяны генеральная уборка всего, что только можно представить, и обработка отравой труднодоступных мест квартиры. Но возник вопрос: откуда могли появиться тараканы?

«Последний раз я встречалась с ними в студенческом общежитии, а тут такое… Под подозрение попали две квартиры, с обеими у меня прямое соседство – комнатой и кухней. Думала на мужчину, любившего выпить, и на недавно появившуюся в съемной квартире большую группу жильцов восточной национальности», – рассказывает Светлана.

Однажды к девушке пришла ее соседка этажом выше. С той же проблемой.

«У нас разные стояки, она как раз живет над той самой съемной квартирой. И если я за все время заметила у себя лишь парочку тараканов, то у нее было целое нашествие», – говорит минчанка.

В тот же день она прошлась по всему подъезду. Девушка расспросила остальных жильцов: есть ли у них тараканы, где мог быть источник?

«Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что по всему подъезду по разным стоякам людям попадались эти насекомые, но они ничего не делали. Мы пытались говорить с соседями, просить предпринимать меры, что-то делать. Но отдельной части было все равно», – продолжает Светлана.

Девушка обратилась в ЖЭС, описала ситуацию. Она изначально была готова к тому, что бороться с насекомыми в квартире придется своими силами. Но как быть с теми соседями, которые могут оказаться источником такой антисанитарии?

«Мне сказали, что коммунальные службы ничего не могут сделать. Объяснили, что эффект от дезинсекции будет только в том случае, если весь подъезд одновременно ее проведет. Но как заставить остальных? Посоветовали обращаться к участковому», – делится минчанка.

Параллельно Светлана искала собственника квартиры, которая сдается в аренду, чтобы рассказать о проблемах. Сами соседи впустили девушку посмотреть на новый ремонт и заверили, что у них нет никаких тараканов. В это время по стенам как раз ползали эти насекомые…

«Парни начали говорить, что это мелочь, мол, всего один таракан, у них проблемы нет. Соседка сверху была настойчивее и пригрозила обратиться в милицию и к хозяйке квартиры, если жильцы не будут принимать меры», – вспоминает Светлана.

К слову, владелицу этого жилья разыскала ЖЭС. Хозяйка заверила, что уже дважды вызывала дезинсекцию в квартиру. Как раз после этого остальные жильцы подъезда стали замечать у себя тараканов.

После тараканов появились клопы

От живности в квартире Светлана избавилась своими силами, без вызова специальных служб, хотя от соседей слышала, что у них тараканы так и остались.

Правда, радость минчанки от жилья без насекомых была недолгой. Вскоре у девушки появились проблемы похуже.

«У меня большая двуспальная кровать. Я еще летом заметила на себе какие-то странные укусы, но подумала, что это комары. Потом уехала в отпуск, вернулась после ночного рейса и сразу легла спать. Проснулась из-за того, что в моей постели было какое-то насекомое», – говорит Светлана.

Поискать информацию о странном жуке она решила в интернете. Оказалось, это клоп.

«Я в ужасе развернула все постельное белье. В складках простыней на белом матрасе и постельном я увидела много насекомых разных размеров, следы их жизнедеятельности! Пока меня не было, они появились даже под подушкой. Я была в ужасе», – говорит девушка.

В тот же день она обратилась в службу дезинсекции. Было несколько частных фирм, готовых сразу приехать. Цена вопроса – от Br140 до Br170 за однокомнатную квартиру.

«Черт с этими деньгами, дело даже не в них. Подготовка жилья к обработке – вот что самое ужасное. Нужно было убрать все: посуду, продукты, одежду. Собрала это на балкон в мешки. Дома живет кот, за него переживала больше всего», – говорит Светлана.

Каждая фирма заверяла в безопасности своих дезсредств. Правда, давали рекомендации потом все же протереть любые поверхности, до которых может дотрагиваться животное. А это почти невозможно.

Делать было нечего: девушка экстренно нашла передержку для питомца, оставила квартиру на обработку и уехала на полдня из дому.

Пришлось выбросить почти все

Светлана сразу решила заказать дезинсекцию заодно и от тараканов, хоть их уже и не было. Специалист начал с обработки кровати и мест вокруг.

«Все полил какой-то химией, очень обильно. Потом даже кое-где отстали обои. Дальше прошелся по всей квартире холодным туманом. Через шесть часов можно было возвращаться домой. Когда я вошла, был жуткий запах. Я увидела, что стало с моим домом, просто вышла в подъезд и заплакала», – вспоминает девушка.

Вся мягкая мебель была перевернута. На полу валялись облитые химикатами подушки, одеяла, матрас и постельное.

«Специалист сказал, что потребуется вторая обработка через две недели. Заверил, что матрас можно не выкидывать, мол, все хорошо. Но я побоялась его оставить. В итоге мой классный огромный ортопедический матрас отправился на помойку, как и все постельное, ортопедические подушки и одеяло», – говорит Светлана.

Когда первый шок прошел, минчанка стала выяснять, откуда могли появиться клопы. Оказалось, что за время ее отсутствия они завелись и у других жителей подъезда.

«Я поговорила с тем самым соседом-алкоголиком. Один раз, будучи сильно подшофе, он мне рассказал, что как-то принес себе с помойки диван. В другой раз он делился, что его дама, такая же асоциальная личность, принесла клопов со своей квартиры. В общем, источник понятен», – рассказывает Светлана.

На удивление этот самый сосед как раз и не был против обработки. И очень быстро начал решать проблему.

«Я говорила с его дезинсектором. Тот сказал, что в квартире настоящий клоповник. Ему потребовались четыре обработки, чтобы избавиться от клопов. Сейчас сосед говорит, что у него остались только тараканы, никак не выводятся. Я боюсь, что проблема повторится», – отмечает девушка.

«До сих пор боюсь находиться дома»

После последнего этапа обработки была необходима уборка всей квартиры. Светлана говорит, что на это у нее ушли два дня: казалось, что везде прячутся насекомые. А потом была большая стирка всего, что только можно.

«Я стирала вещи на высокой температуре. Купила отпариватель, чтобы пройтись по той одежде, которая требует деликатной стирки. У меня почти круглосуточно на протяжении недели работала стиральная машинка. До сих пор я разгребаю последствия всего произошедшего», – отмечает девушка.

В первый месяц после этого, признается Светлана, она не могла нормально находиться дома.

«В каждой соринке и пылинке мне виделись насекомые. Я все время почесывалась – чисто на психологическом уровне. Мне постоянно казалось, что вокруг все грязное, все в химии, что в этой квартире больше нельзя жить», – грустно говорит минчанка.

Подсчитывает она и убытки. Новые матрас, диван, постельные принадлежности, сама услуга обработки от насекомых…

«Я еще ничего не покупала: есть страх, что клопы могут вернуться и снова придется все это выбросить. Сплю пока на неудобном диване и временных подушках, которые мне дали друзья. Я решила не оставлять так этот вопрос и до конца разобраться с живностью в подъезде, но, кажется, это невозможно», – сетует Светлана.

Девушка говорила с участковым, рассказала о проблемных соседях с двух сторон от ее квартиры. Милиционер побывал в съемном жилье мигрантов. Чем дело закончилось, неизвестно.

Пробовала решить проблемы с ЖЭСом: ведь насекомых стали замечать и в самом подъезде.

«Я оставила заявку на обработку подъезда и подвала. Надеялась, что хотя бы этот вопрос могут решить с помощью санслужб. Мне позвонили и сказали, что услуга платная, должны финансово участвовать все жители подъезда. Но как их заставить, если они даже в собственной квартире не могут убраться и провести дезинсекцию?» – говорит Светлана.

Сейчас проблема вроде бы решена. Девушка хочет верить, что насекомые больше не вернутся. Но обновлять мебель в квартире она не спешит – мало ли.

И задается вопросами: почему жильцы всего подъезда остаются один на один с такими проблемами и как искать поддержку у коммунальных служб в подобной ситуации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com