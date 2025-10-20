Макрон отреагировал на ограбление Лувра 20.10.2025, 8:18

3,136

Эммануэль Макрон

Фото: Getty Images

Грабители в капюшонах проникли в здание со стороны набережной Сены.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ограбление Лувра, произошедшее утром 19 октября. Глава государства назвал инцидент «посягательством на историческое наследие Франции» и пообещал, что виновные предстанут перед судом, пишет New Voice.

«Ограбление Лувра — это нападение на историческое наследие, которым мы дорожим. Мы найдем драгоценности, а преступники предстанут перед судом», — написал Макрон в X.

19 октября французский министр культуры Рашида Дати сообщила в соцсети X об ограблении Лувра. На сайте музея сказано, что сегодня он будет закрыт «по исключительным причинам». Дополнительных подробностей в Лувре не уточнили.

Позже Дати заявила, что возле Лувра нашли одно из похищенных украшений.

По данным источника BFMTV, найдена корона императрицы Евгении, которую злоумышленник потерял во время бегства. Этот исторический объект «поврежден», но не «сломан».

По данным газеты Le Parisien, грабители в капюшонах проникли в здание со стороны набережной Сены, где проводят ремонтные работы.

Двое мужчин разбили окна и залезли внутрь, а третий остался караулить снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей.

