Лукашенко захотел поговорить с Зеленским

Лукашенко захотел поговорить с Зеленским6
- 20.10.2025, 8:35
- 7,214
Об этом рассказал глава КГБ Тертель.
Председатель КГБ Иван Тертель в эфире госТВ высказался о том, ведется ли работа по организации разговора Лукашенко с Зеленским.
«В этой ситуации необходимо найти консенсус. Эта работа тоже ведется. Конечно, здесь многое зависит от украинской стороны», — сказал он.
Отметим, ранее Лукашенко дважды заявлял, что Украина должна принять условия России.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что «Лукашенко живет в своем мире».