Лукашенко захотел поговорить с Зеленским

7,214

Об этом рассказал глава КГБ Тертель.

Председатель КГБ Иван Тертель в эфире госТВ высказался о том, ведется ли работа по организации разговора Лукашенко с Зеленским.

«В этой ситуации необходимо найти консенсус. Эта работа тоже ведется. Конечно, здесь многое зависит от украинской стороны», — сказал он.

Отметим, ранее Лукашенко дважды заявлял, что Украина должна принять условия России.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что «Лукашенко живет в своем мире».

