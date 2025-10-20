The Economist: Авантюра российской армии закончилась катастрофой
- 20.10.2025, 8:42
- 3,850
Огромные потери оккупантов под Добропольем.
Несмотря на то что войска РФ приближаются к крупным городам Донбасса, угрозы падения Константиновки на данный момент нет.
Одновременно с этим продвижение вражеской армии вперед вынудило ввести в Дружковке усиленный комендантский час, сообщает The Economist.
Под ударами вражеских дронов находится и Изюм в Харьковской области. Именно поэтому весь транспорт теперь ездит в объезд.
Источник отмечает, что еще в августе армии Путина удалось найти слабое место в обороне ВСУ в районе Доброполья. Буквально за несколько дней враг продвинулся вперед на 13 километров.
Если бы тогда план противника сработал и он смог закрепиться на новой высоте, Покровск мог бы оказаться в окружении.
Такое продвижение вперед стоило врагу до 10 тысяч потерь в живой силе, заявил «азовец» Арсен Дмитрик. По его словам, только за последнюю неделю на этом участке фронта противник потерял до 50 танков и бронемашин.