Огромные потери оккупантов под Добропольем.

Несмотря на то что войска РФ приближаются к крупным городам Донбасса, угрозы падения Константиновки на данный момент нет.

Одновременно с этим продвижение вражеской армии вперед вынудило ввести в Дружковке усиленный комендантский час, сообщает The Economist.

Под ударами вражеских дронов находится и Изюм в Харьковской области. Именно поэтому весь транспорт теперь ездит в объезд.

Источник отмечает, что еще в августе армии Путина удалось найти слабое место в обороне ВСУ в районе Доброполья. Буквально за несколько дней враг продвинулся вперед на 13 километров.

Если бы тогда план противника сработал и он смог закрепиться на новой высоте, Покровск мог бы оказаться в окружении.

Такое продвижение вперед стоило врагу до 10 тысяч потерь в живой силе, заявил «азовец» Арсен Дмитрик. По его словам, только за последнюю неделю на этом участке фронта противник потерял до 50 танков и бронемашин.

