Еще один банк ввел изменения
- 20.10.2025, 8:55
Речь о кредитах на недвижимость.
«МТБанк» изменил процентные ставки по займу «Партнерское кредитование недвижимости ЖК «Северный берег», пишет myfin.by.
Основная ставка для варианта на долевое строительство сократилась на 0,62 процентного пункта — до 16,92% годовых. Льготная осталась на прежнем уровне — 2,99%.
Основная ставка по программе на долевое строительство и покупку готового жилья (льготная ставка 0,19%) уменьшилась на 0,99 процентного пункта — до 15,885% годовых.
Напомним, ранее некоторые другие банки ввели новшества по займам на жилье. К примеру, «Беларусбанк» снизил ставки по некоторым кредитам на недвижимость, но предложение будет действовать до конца октября этого года. У «Белинвестбанка» также подешевели некоторые займы для приобретения жилья.