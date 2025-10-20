Еще один банк ввел изменения 20.10.2025, 8:55

Речь о кредитах на недвижимость.

«МТБанк» изменил процентные ставки по займу «Партнерское кредитование недвижимости ЖК «Северный берег», пишет myfin.by.

Основная ставка для варианта на долевое строительство сократилась на 0,62 процентного пункта — до 16,92% годовых. Льготная осталась на прежнем уровне — 2,99%.

Основная ставка по программе на долевое строительство и покупку готового жилья (льготная ставка 0,19%) уменьшилась на 0,99 процентного пункта — до 15,885% годовых.

Напомним, ранее некоторые другие банки ввели новшества по займам на жилье. К примеру, «Беларусбанк» снизил ставки по некоторым кредитам на недвижимость, но предложение будет действовать до конца октября этого года. У «Белинвестбанка» также подешевели некоторые займы для приобретения жилья.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com