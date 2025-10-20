закрыть
20 октября 2025, понедельник, 9:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еще один банк ввел изменения

  • 20.10.2025, 8:55
Еще один банк ввел изменения

Речь о кредитах на недвижимость.

«МТБанк» изменил процентные ставки по займу «Партнерское кредитование недвижимости ЖК «Северный берег», пишет myfin.by.

Основная ставка для варианта на долевое строительство сократилась на 0,62 процентного пункта — до 16,92% годовых. Льготная осталась на прежнем уровне — 2,99%.

Основная ставка по программе на долевое строительство и покупку готового жилья (льготная ставка 0,19%) уменьшилась на 0,99 процентного пункта — до 15,885% годовых.

Напомним, ранее некоторые другие банки ввели новшества по займам на жилье. К примеру, «Беларусбанк» снизил ставки по некоторым кредитам на недвижимость, но предложение будет действовать до конца октября этого года. У «Белинвестбанка» также подешевели некоторые займы для приобретения жилья.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип