Вэнс озвучил позицию Трампа по поводу Tomahawk 3 20.10.2025, 9:07

2,274

Джей Ди Вэнс

Вашингтону якобы самому нужны эти ракеты.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил, что администрация Дональда Трампа продолжит поиск мирного решения конфликта в Украине, независимо от того, сколько времени этот процесс потребует. Об этом он сообщил журналистам на авиабазе Эндрюс, информирует корреспондент «Укринформа» в понедельник, 20 октября.

«Мы продолжим двигаться путем мира, независимо от того, понадобится ли нам еще несколько месяцев, несколько недель — или, не дай бог, дольше. Мы продолжим работать над этим», — подчеркнул Вэнс.

Он выразил оптимизм относительно возможных результатов, однако отметил, что точных сроков пока нет.

Что касается запроса Украины на получение ракет Tomahawk, вице-президент заверил, что Дональд Трамп «безусловно, услышал этот запрос» от украинцев.

«Мы знаем, что это то, чего они хотят. Это тот вопрос, по которому президент в конечном итоге примет решение. Но он еще не решил, предоставлять ли Украине Tomahawk», — отметил Вэнс.

На вопрос, что именно сдерживает американское руководство от передачи ракет Украине, вице-президент США отметил, что приоритетом президента является обеспечение безопасности собственной страны. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны прежде всего гарантировать наличие ключевых систем вооружения для защиты своих военных сил.

