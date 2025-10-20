ВСУ возьмутся за белорусские НПЗ?
- Александр Фридман
- 20.10.2025, 9:16
Значительная часть российских уже повреждена.
Российско-немецкий эксперт Андрей Гурков полагает, что Украина уже поразила значительную часть российских НПЗ, на которые у Киева имеются технические возможности для атак. Это означает, что вскоре на повестку дня может выйти (а возможно, уже и вышел) вопрос о двух НПЗ в Беларуси — в Новополоцке и Мозыре, — которые сейчас работают на полную мощность для обеспечения топливом европейской части России.
В сложившейся ситуации основной гарантией безопасности белорусских НПЗ является отнюдь не система ПВО Беларуси, вряд ли способная справиться с украинскими дронами лучше, чем российская. Скорее, это Дональд Трамп — ведь удар по территории Беларуси вряд ли придётся ему по вкусу.
Александр Фридман, Telegram