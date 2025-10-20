закрыть
ВСУ возьмутся за белорусские НПЗ?

  • Александр Фридман
  • 20.10.2025, 9:16
  • 1,664
ВСУ возьмутся за белорусские НПЗ?

Значительная часть российских уже повреждена.

Российско-немецкий эксперт Андрей Гурков полагает, что Украина уже поразила значительную часть российских НПЗ, на которые у Киева имеются технические возможности для атак. Это означает, что вскоре на повестку дня может выйти (а возможно, уже и вышел) вопрос о двух НПЗ в Беларуси — в Новополоцке и Мозыре, — которые сейчас работают на полную мощность для обеспечения топливом европейской части России.

В сложившейся ситуации основной гарантией безопасности белорусских НПЗ является отнюдь не система ПВО Беларуси, вряд ли способная справиться с украинскими дронами лучше, чем российская. Скорее, это Дональд Трамп — ведь удар по территории Беларуси вряд ли придётся ему по вкусу.

Александр Фридман, Telegram

