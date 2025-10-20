Трамп поставил Китай перед выбором

Трамп поставил Китай перед выбором1
Президент США говорит, что готов вернуться к переговорам.
Президент США Дональд Трамп назвал ключевые требования к Китаю перед возобновлением торговых переговоров.
Об этом сообщает Bloomberg.
Так, выступая на борту самолета Air Force One, Трамп заявил накануне, что не позволит Китаю использовать свое влияние на рынок стратегических материалов как инструмент давления.
Президент США требует от Китая прекращения экспорта фентанила, восстановления закупок американской сои и отказа от манипулирования поставками редкоземельных металлов. Только при таких условиях, по словам Дональда Трампа, возможно вернуться к торговым переговорам между странами.
Отдельно президент США отметил требование прекратить попадание фентанила и его прекурсоров на американский рынок, обвинив Китай в недостаточном контроле над экспортом химических компонентов, которые способствуют опиоидному кризису в США.