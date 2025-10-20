закрыть
20 октября 2025, понедельник, 9:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп поставил Китай перед выбором

1
  • 20.10.2025, 9:32
Трамп поставил Китай перед выбором
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США говорит, что готов вернуться к переговорам.

Президент США Дональд Трамп назвал ключевые требования к Китаю перед возобновлением торговых переговоров.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, выступая на борту самолета Air Force One, Трамп заявил накануне, что не позволит Китаю использовать свое влияние на рынок стратегических материалов как инструмент давления.

Президент США требует от Китая прекращения экспорта фентанила, восстановления закупок американской сои и отказа от манипулирования поставками редкоземельных металлов. Только при таких условиях, по словам Дональда Трампа, возможно вернуться к торговым переговорам между странами.

Отдельно президент США отметил требование прекратить попадание фентанила и его прекурсоров на американский рынок, обвинив Китай в недостаточном контроле над экспортом химических компонентов, которые способствуют опиоидному кризису в США.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип