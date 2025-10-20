Сенсационный результат выборов в Боливии: христианский демократ победил социалиста 20.10.2025, 9:48

1,888

Родриго Пас Перейра

Конец почти двух десятилетий левого правления в стране.

В Боливии сенатор Родриго Пас Перейра в воскресенье, 19 октября, одержал победу во втором туре президентских выборов, что знаменует конец почти двух десятилетий левого правления в стране. Согласно подсчетам избирательной комиссии, кандидат христианско-демократической партии Partido Democrata Cristiano, относимой к центристам, получил около 55 процентов голосов и имеет «неоспоримое преимущество», пишет «Немецкая волна».

На протяжении многих лет политическая жизнь Боливии определялась противостоянием бывшего президента Эво Моралеса и уходящего главы государства Луиса Арсе. Оба они представляли левую партию Movimiento al Socialismo (MAS).

Пас обещает «правительство решений»

58-летний победитель, известный в народе просто под фамилией Пас, заявил на митинге в Ла-Пасе: «Сегодня Боливия может быть уверена, что это будет правительство, которое принесет решения. Боливия шаг за шагом вернет себе международную роль». Его соперник, бывший президент Хорхе Кирога из правоконсервативной партии Libertad y Democracia, уже поздравил Паса, хотя отметил, что ждет официального объявления результатов.

Эво Моралес, один из самых заметных лидеров левых в Латинской Америке, не мог вновь баллотироваться на пост президента из-за положений конституции, а Арсе снял свою кандидатуру на фоне падения рейтингов.

Кризис и ожидания перемен

Пас вступит в должность в ноябре на пятилетний срок. Родившийся в Испании сын бывшего президента Хайме Паса Саморы, правившего в 1989–1993 годах, наследует страну в состоянии глубокого экономического кризиса. Боливия страдает от нехватки топлива, валюты и медикаментов, высокой инфляции и социальных протестов.

Страна, втрое превышающая по размеру Германию, но насчитывающая лишь около 12 миллионов жителей, остается одной из беднейших в Южной Америке. Особенно тяжелое положение наблюдается в сельских и индейских районах.

Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития – ключевого сырья для производства аккумуляторов и электромобилей. При прежних левых правительствах инвестиции росли медленно, но теперь немецкие компании рассчитывают на новые возможности. «Все уже на низком старте», – сказала эксперт по Боливии Кристина Штольте из фонда имени Конрада Аденауэра.

Новый курс и осторожное сближение с США

Пас пообещал умеренный курс, институциональные реформы, постепенное открытие экономики и более точное распределение субсидий. Во внешней политике он намерен развивать прагматичные отношения со всеми партнерами, в том числе осторожно восстанавливать диалог с США после многих лет охлаждения при левых правительствах.

«Мы должны открыть Боливию миру», – заявил Пас в завершение своей речи на митинге, добавив: «Да здравствует Родина, черт побери!» – фразу, напоминающую знаменитое высказывание президента Аргентины Хавьера Милея.

