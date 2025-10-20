закрыть
Лукашенко «подложили» свинью

2
  • 20.10.2025, 9:56
  • 7,468
Поразительный провал диктатора.

С начала года поставки российской свинины в Беларусь выросли на 44,6% и составили по итогам девяти месяцев 94,3 тыс. тонн, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Этот объем, как сообщает Россельхознадзор, составляет почти половину от всего экспорта Россией свинины в текущем году. Как рассказали в этом ведомстве, российские производители отгрузили на внешние рынки за январь-сентябрь 205 тыс. тонн мяса, что на 35,6% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Беларусь по закупкам российской свинины постепенного догоняет Китай. Отгрузки в эту страну выросли в два раза и по итогам девяти месяцев с 55, 6 тыс. тонн он стал вторым по значению импортером.

Отметим, еще недавно Беларусь была крупным экспортером свинины. Однако ситуация изменилась. Главной причиной называют эпидемию африканской чумы в белорусских свиноводческих хозяйствах. Но суть того, почему проблема оказалась столь масштабной, кроется в другом — в модели управления.

В свое время чиновники сделали ставку на крупные товарные комплексы, сконцентрированные на интенсивном производстве. Но в итоге вирус, проникая в то или иное хозяйство, мгновенно косил огромное поголовье, что резко снизило объем свинины и подорвало экспортные позиции.

