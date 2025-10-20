Мост над бурными водами 1 Андрей Мальгин

Трюк сработал.

Когда Путин ждет какой-то серьезной подлянки от США, он звонит Трампу и предлагает через две недели встретиться и «всё обсудить». В прошлый раз это было, когда Конгресс уже фактически назначил голосование по «адским санкциям» против покупателей российских энергоресурсов.

Трамп уговорил конгрессменов не торопиться, поехал на Аляску, Путин пытался его там убаюкать очередной многочасовой лекцией о варягах и Рюриковичах, Трамп слушать не стал, сел в самолет и улетел, отменив торжественный обед. Тем не менее «адские санкции» так и не ввели, как мы знаем. Трюк Путина сработал.

Опять грабли

На этот раз накануне визита Зеленского в Вашингтон, во время которого должно было состояться подписание договоренностей о передаче Украине дальнобойных вооружений, Путин снова позвонил Трампу и снова попросил о встрече через две недели. «Всё обсудим». Завлечь лекцией о Рюриковичах он уже не надеялся, поэтому, как сказано в коммюнике по итогам телефонного разговора, на первый план вышли проблемы перспективного экономического сотрудничества между странами.

Трампу тематика понравилась: он при каждой встрече и в каждом разговоре по телефону призывал: Володья, заканчивай, наконец, свою войнушку и будем совместно развивать экономические проекты, зарабатывать деньги. Путинская уловка снова сработала: встреча в Будапеште пройдет через две недели, и это как минимум. А значит, все это время Володью нельзя расстраивать. Ну чтоб не вспугнуть.

Зеленский уехал из Вашингтона с пустыми руками.

Трампа совершенно не смущает то обстоятельство, что он каждый раз наступает на одни и те же грабли. «Я сам обманываться рад», — по словам одного русского классика.

В администрации российского президента, наверное, голову сломали, чем бы на этот раз поразить воображение Трамп. Рюриковичи уже вызывают раздражение, а вот грандиозные экономические проекты — вполне. Но что предложить нового и свежего, чтоб у рыжего фантазера голова закружилась? Северный морской путь? Было. Редкоземельные металлы? Было, и не раз. Даже совместное освоение Марса предлагалось. Может, и выбивали эти прожекты какую-то искру в мозгу Трампа, но пламя не разгоралось.

Туннельное зрение

И вот не успели Трамп и Путин положить трубки своих телефонов, как российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев (хорошо известный всей команде Трампа) уже обнародовал четкий план: будем строить туннель под Беринговым проливом, который свяжет российскую Чукотку и американскую Аляску. И назовем «Туннель Трампа — Путина». Спустя сутки выяснилось, что бизнес-структуры Дмитриева уже полгода работают над технико-экономическим обоснованием проекта, а сама идея, мол, возникла у кого-то из советских чиновников во время переговоров Хрущева с Кеннеди.

По словам Кирилла Дмитриева, современные технологии компании Boring Company (принадлежащей, кстати, Илону Маску) якобы позволяют реализовать этот грандиозный проект, уложившись в скромный бюджет менее 8 млрд долларов (Крымский мост обошелся в три раза дороже). Об этом Дмитриев написал в социальной сети Х (также принадлежащей Маску), добавив, что благодаря передовым инженерным решениям строительство такого объекта возможно завершить за срок менее восьми лет.

Туннель под Беринговым проливом способна открыть новые перспективы для международной торговли и укрепления экономических связей между Россией и странами Северной Америки, заявил Дмитриев. Как сказали на Первом канале, «дух захватывает»!

На совместном брифинге с Зеленским специально подобранный человек спросил у Трампа, как он относится к этой идее. Трамп ответил: «Интересно», и почему-то спросил у Зеленского о его отношении. Тот пожал плечами. Всё дело повод российским газетам на первых полосах объявить: Трамп поддержал российскую идею тоннеля под Беринговым проливом, и более мелким шрифтом: Зеленский отверг идею тоннеля по Беринговым проливом.

Казалось бы, какая связь может быть между Зеленским и Беринговым проливом? А вот какая: Зеленский хочет войны, в то время как Трамп с Путиным уже обсуждают совместные гигантские инфраструктурные проекты.

Фантастика!

Правда, некоторые зарубежные наблюдатели обратили внимание на ироническое выражение лица Трампа, когда он слушал о «грандиозном проекте». Все-таки если в вопросах геополитики ему можно надуть в уши что угодно, то в вопросах строительных инвестиций он кое-что понимает. И, наверное, сообразил, что практического смысла в этот туннеле примерно ноль.

Какая от него выгода? Что он будет соединять и с чем? Абстрактную «Америку» и абстрактную «Россию»? А зачем? Между ближайшими населенными пунктами (российским и американским) более 5000 км. А с российской стороны на тысячи километров от Берингового пролива вообще дорог нет. Никаких. Гораздо проще возить товары морем, чем строить не просто тоннель, но всю создавать заново инфраструктуру длиной чуть не с полземного шара. Да и возить-то особенно нечего, учитывая товарооборот между странами. Он не потому низкий, товарооборот, что туннеля нет, а совсем по другим причинам. А чтобы поверить в то, что проект каким-то образом облегчит связь Китая с остальным миром (Дмитриев договорился и до этого), следовало бы для начала взглянуть на карту: есть пути попроще и понадежнее.

Дмитриев-то наш, хоть и закончил Стэнфорд и, по слухам, Бизнес-школу Гарварда, тем не менее мог бы откуда-нибудь узнать, что утопическая идея соединить через Берингов пролив Аляску с Чукоткой далеко не нова. И дело не в странной рукописной записке, которую недавно передала ФСБ какой-то американской сенаторше вместе с «досье об убийстве Джона Ф. Кеннеди» (несмотря на громкое название, оно оказалось пустышкой).

Еще в 1924 году в Театре Мейерхольда вышел спектакль «Д. Е.», по мотивам романа «Трест Д. Е.» Ильи Эренбурга и романа «Туннель» Б. Келлермана. «Д. Е.» — это «Даешь Европу!», зато «Туннель» — про Америку: там советские люди прорывали тоннель из Ленинграда в Нью-Йорк и, пробравшись по нему, устраивали в США пролетарскую революцию.

Идея продолжала будоражить умы советских авторов все последующие годы. Наиболее известное воплощение сюжет нашел в книге фантаста Александра Казанцева «Арктический мост». Роман был написан в 1941 году, но из-за войны опубликован только в 1946-м, следующее же издание поспело к перестройке, причем роман был переименован в духе времени в «Мост дружбы». В названии книги хоть и содержится слово «мост», но на самом деле она про строительство огромного подводного туннеля из Мурманска через Северный полюс на Аляску. Туннель предполагается использовать для сверхскоростного сообщения между СССР и США, он призван способствовать улучшению международных отношений, но враги улучшения этих отношений пытаются сорвать такое хорошее дело. Ну и так далее и так далее, вплоть до песнигруппы «Любэ»: «Что Сибирь, что Аляска — два берега: баня, водка, гармонь и лосось».

Маниловщина

Проект Дмитриева вызвал, как принято говорить, неоднозначные оценки. Злые языки уже стали предлагать, устраивая судьбу палестинцев из Газы, отправить их на строительство туннеля «Трамп — Путин». Все-таки у них лучший в мире опыт строительства подземных туннелей. Политические комментаторы и карикатуристы всего мир изощрялись как могли: настолько нереалистичной и глупой показалась им идея норы под Беринговым проливом, призванная побудить стороны закончить войну в Европе.

Но Остапа понесло. И вот Кирилл Дмитриев объявляет о старте творческого конкурса, посвященного строительству туннеля между Россией и США. Участникам предлагается создать видеоролики на тему соединения стран транспортным коридором. Уже сформировано жюри, а победителей конкурса ждет четырехдневная поездка на Дальний Восток России (американцев) или на Аляску (русских), а главное — «первая поездка по туннелю».

По какому туннелю, алло? Его еще нет!

Но пропагандистский механизм запущен. Свежее сообщение агентства ТАСС: «Работа над технико-экономическим обоснованием (ТЭО) строительства туннеля, который соединил бы Россию и Аляску через Берингов пролив, начались полгода назад, сообщил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Соединяющий Чукотку и Аляску туннель окажется в два раза длиннее Евротуннеля между Францией и Великобританией».

«Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение, впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами».

Вот про кого это написано? Про помещика Манилова? Про Кирилла Дмитриева? А может, про Дональда Трампа?

Во всяком случае, точно не про Путина. У того на уме только мертвые души. И чем больше мертвых, тем лучше. Его каким-то там туннелем от главного дела — превращения живых людей в мертвых — не отвлечешь.

Андрей Мальгин, The Moscow Times

