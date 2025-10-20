Болгария обвинила агентов РФ в помощи контрабандистам мигрантов 20.10.2025, 10:13

Российские спецслужбы помогают мигрантам обходить депортацию и работают с контрабандистами для давления на Европу.

Министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов заявил, что российские шпионы дают мигрантам советы, как избежать депортации из Великобритании и других европейских стран, пишет The Telegraph.

Глава МВД Болгарии заявил, что режим главы Кремля Владимира Путина и ультралевые группировки сотрудничают с контрабандистами людьми, чтобы «заполонить Европу мигрантами».

Как отмечается, Болгария примет участие в саммите, организованном премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне в среду, 22 октября, во время которого они обсудят более тесное сотрудничество в борьбе с нелегальной иммиграцией через западные Балканы.

Митов заявил, что некоторые неправительственные организации «возможно, бессознательно» помогают России и контрабандистам людьми своей деятельностью.

«Это неомарксистские группировки, которые пытаются оправдать свои действия философскими или идеологическими конструкциями. По сути, давайте примем всех бедных людей мира и позволим им поселиться здесь, обеспечим им абсолютную свободу передвижения, отсутствие границ и так далее, и так далее», – сказал он.

Он подчеркнул, что таким образом на территорию ЕС попадают «радикализированные лица», которые «создают проблемы с безопасностью».

Он обвинил организацию No Name Kitchen, которая работает «в защиту свободы передвижения» на миграционных маршрутах Балкан, Средиземноморья и Сахеля, а также благотворительную организацию Mission Wings, базирующуюся в Болгарии и занимающуюся преимущественно защитой детей.

Обе организации отрицают любые обвинения в том, что они помогают контрабандистам.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что нелегальная миграция в Европу и за ее пределы стимулируется «не только организованными преступными группировками, стремящимися получить прибыль, но и враждебными государственными субъектами, стремящимися дестабилизировать Европу».

«Эта угроза является реальной, растущей и очень серьезной, и я четко дала понять, что нам нужно расширить и усилить международное сотрудничество, чтобы совместно бороться с ней. Поэтому мы продолжим поддерживать Болгарию и других наших союзников по НАТО в обеспечении безопасности внешних границ Европы и борьбе со всеми видами угроз, которые мы испытываем от режима Путина», – подчеркнула Купер.

