Станции метро «Профсоюзная» в Минске не будет 20.10.2025, 10:42

Строительство признали нерациональным.

Строительство станции «Профсоюзная» на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске оказалось нерациональным. Так отказ от возведения станции в своем блоге прокомментировал пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

«Как уже ранее сообщалось, на очередном участке Зеленолужской линии будет не четыре, а три станционных комплекса. Строительство станции «Профсоюзная» на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей оказалось нерациональным. После анализа пассажиропотока и пропускной способности специалисты пришли к выводу, что соседние «Немига» и «Фрунзенская» справляются с нагрузкой», — написал Дроб.

Представитель метрополитена также рассказал, на какой стадии находится строительство и остальных линий подземки.

«Проект четвертой кольцевой линии метрополитена еще дорабатывается. Северный и западный участки обрели уже достаточно точную геометрию, а восточный и южный пока еще нет. Судя по всему, линия не будет жестко привязана ко второму транспортному кольцу, как предполагалось ранее», — сообщил Дроб.

