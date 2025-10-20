Станции метро «Профсоюзная» в Минске не будет
- 20.10.2025, 10:42
Строительство признали нерациональным.
Строительство станции «Профсоюзная» на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске оказалось нерациональным. Так отказ от возведения станции в своем блоге прокомментировал пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.
«Как уже ранее сообщалось, на очередном участке Зеленолужской линии будет не четыре, а три станционных комплекса. Строительство станции «Профсоюзная» на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей оказалось нерациональным. После анализа пассажиропотока и пропускной способности специалисты пришли к выводу, что соседние «Немига» и «Фрунзенская» справляются с нагрузкой», — написал Дроб.
Представитель метрополитена также рассказал, на какой стадии находится строительство и остальных линий подземки.
«Проект четвертой кольцевой линии метрополитена еще дорабатывается. Северный и западный участки обрели уже достаточно точную геометрию, а восточный и южный пока еще нет. Судя по всему, линия не будет жестко привязана ко второму транспортному кольцу, как предполагалось ранее», — сообщил Дроб.