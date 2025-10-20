ЕС готов перекрыть российский газ для Орбана и Фицо 1 20.10.2025, 11:09

Даже несмотря на возражения Венгрии и Словакии.

После трех лет уговоров и уступок Европейский союз намерен пойти на решительные меры: в понедельник, 20 октября, страны ЕС утвердят закон, который запретит поставки российского газа в Венгрию и Словакию — даже несмотря на их возражения, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

С момента начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году ЕС значительно сократил зависимость от российских энергоресурсов: импорт нефти, угля и газа из РФ практически прекращен, доля «Газпрома» на европейском рынке упала с 45 до 13 процентов. Однако Будапешт и Братислава продолжали закупать российское топливо, ссылаясь на отсутствие альтернатив и угрозу роста цен.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, только в этом году Венгрия и Словакия заплатили России 5,58 млрд евро за ископаемое топливо — больше, чем за весь прошлый год.

Чтобы обойти вето этих стран, Еврокомиссия предложила новый механизм, вместо санкций будет принят торговый закон, который можно утвердить большинством голосов. Он предусматривает запрет на краткосрочные газовые контракты с Россией с 2026 года и полный отказ от них к концу 2027-го.

Правительства Венгрии и Словакии называют инициативу угрозой энергетической безопасности. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что закон «подрывает экономику и стабильность цен для семей». Премьер Словакии Роберт Фицо назвал это «идеологическим безумием».

Тем не менее эксперты считают, что последствия не будут настолько тяжелыми. Цены могут вырасти лишь на 5–10 процентов, а часть издержек можно компенсировать снижением транзитных сборов. Венгрия уже заключает новые газовые контракты в Европе и готовится получать топливо из Румынии с 2027 года.

По словам дипломатов ЕС, терпение исчерпано: «Россия — не партнер, а проблема. Пора перестать делать вид, что это не так».

