Молодым белорусам предложили за копейки поехать в колхозы

Молодым белорусам предложили за копейки поехать в колхозы5
- 20.10.2025, 11:14
- 4,520
Сомнительная идея Лукашенко.
Лукашенко подписал указ, которым молодым специалистам, попавшим на село, гарантирована ежемесячная доплата за работу в организациях агропромышленного комплекса страны.
На какую сумму они могут рассчитывать?
Речь идет об одной базовой ставке. С 1 сентября текущего года, напомним, она составляет 273 рубля, пишет «Белорусы и рынок».
При этом доплата производится не в течение всего срока контракта, а только первых двух лет. И только для тех специалистов с высшим и средним специальным образованием, которые уже отработали два года по распределению в организациях АПК и готовы заключить с последними трудовой контракт.
После этого двухлетнего периода в течении последующих трех лет эти специалисты тоже получают прибавление к зарплате.
Это, во-первых, 0,69 базовой ставки за счет средств республиканского бюджета, которые предусмотрены на развитие сельхозпроизводства, рыбоводства и переработки сельхозпродукции.
А во-вторых, 0,81 базовой ставки с отнесением этих доплат на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении.