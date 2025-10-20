Молодым белорусам предложили за копейки поехать в колхозы 5 20.10.2025, 11:14

Сомнительная идея Лукашенко.

Лукашенко подписал указ, которым молодым специалистам, попавшим на село, гарантирована ежемесячная доплата за работу в организациях агропромышленного комплекса страны.

На какую сумму они могут рассчитывать?

Речь идет об одной базовой ставке. С 1 сентября текущего года, напомним, она составляет 273 рубля, пишет «Белорусы и рынок».

При этом доплата производится не в течение всего срока контракта, а только первых двух лет. И только для тех специалистов с высшим и средним специальным образованием, которые уже отработали два года по распределению в организациях АПК и готовы заключить с последними трудовой контракт.

После этого двухлетнего периода в течении последующих трех лет эти специалисты тоже получают прибавление к зарплате.

Это, во-первых, 0,69 базовой ставки за счет средств республиканского бюджета, которые предусмотрены на развитие сельхозпроизводства, рыбоводства и переработки сельхозпродукции.

А во-вторых, 0,81 базовой ставки с отнесением этих доплат на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении.

