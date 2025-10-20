Экс-президент Польши Анджей Дуда пошел в бизнес
- 20.10.2025, 11:21
Зарплаты политиков в стране он назвал «смешными».
Бывший президент Польши Анджей Дуда стал членом наблюдательного совета финтех-компании ZEN.com.
В интервью Puls Biznesu он объяснил, что после завершения каденции не планирует жить только на президентскую пенсию.
53-летний экс-президент, который покинул пост в августе 2025 года, рассказал, что получает от государства 12 000 злотых нетто (примерно $3300).
«Мне сегодня 53 года, и я еще не думаю о пенсии», — объяснил Дуда свою мотивацию искать дополнительные источники дохода.
Он сказал, что зарплаты политиков в Польше являются «смешными» по сравнению с доходами руководителей компаний.
«После лет государственной службы я хочу использовать свой опыт для поддержки развития технологий и инноваций, которые имеют реальное положительное влияние на экономику», — добавил он.
Компания ZEN.com, основанная в 2018 году в Ряшеве предпринимателем Давидом Рожеком, позиционирует себя как Zero Effort Non-bank — платформу для быстрых онлайн-платежей и мультивалютных операций.