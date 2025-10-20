Профессор психологии назвал факторы успеха дубайского шоколада 3 20.10.2025, 11:28

Какие факторы обеспечили широкую популярность новомодному лакомству?

Пару лет назад в соцсетях разошлись вирусные видеоролики, на которых инфлюенсеры аппетитно разламывали и поедали дубайский шоколад — плитки с начинкой из фисташковой пасты с добавлением теста катаифи в виде тонких нитей с хрустящей текстурой. Несмотря на внушительный ценник, десерт быстро стал международным хитом. Сегодня копии этой сладости или продукты с ее вкусом — от мороженого и пончиков до печенья и газировки — можно встретить в супермаркетах и магазинах по всему миру, в том числе в Беларуси, пишет Naked science.

Какие же факторы обеспечили широкую популярность дубайскому шоколаду? Мнением на этот счет поделился профессор экспериментальной психологии из Оксфордского университета Чарлз Спенс. На его счету более 1200 научных статей и 16 книг, в том числе международный бестселлер «Гастрофизика: новая наука о питании», в которой автор объяснил, как наши ожидания, мозг и другие чувства влияют на восприятие вкуса и удовольствие от еды.

По словам Спенса, привлекательный внешний вид десерта сыграл немаловажную роль. Плитки с начинкой насыщенно зеленого цвета на фоне коричневого шоколада контрастно смотрятся на фотографиях и притягивают внимание. Подобные визуальные эффекты импонируют людям на подсознательном уровне. Схожие приемы используют для красивой подачи блюд и при сервировке стола.

Кроме того, прошлые исследования показали, что один вид высококалорийной пищи возбуждает у людей интерес: человеческий мозг «запрограммирован» так реагировать. Эта особенность, вероятно, досталась людям от далеких предков и сформировалась в результате эволюционного отбора. Она же объясняет, почему популярностью пользуются другие продукты, сочетающие калорийность с броским обликом. Например, торты с яркими радужными цветами в оформлении.

Еще один секрет успеха — сильный текстурный контраст при поедании лакомства, возникающий из-за сочетания хрустящей начинки с более нежным по структуре шоколадом. К тому же, слыша и ощущая похрустывание, человек неосознанно концентрируется на звуках и происходящем во рту, что может усиливать вкусовое восприятие. Спенс допустил, что именно по этой причине многим людям нравится хрустящая еда.

Экзотичность дубайского шоколада тоже добавила ему привлекательности. Оригинальный продукт, выпускаемый компанией Fix Dessert Chocolatier, продается в коробках, напоминающих золотые слитки. Это создает впечатление роскоши и эксклюзивности, отметил эксперт.

Ажиотаж вокруг дубайского шоколада со временем, конечно, сойдет на нет, уступив место чему-то еще. Скорость, с которой разные компании и бренды выпустили на рынок свои версии продукта, демонстрирует, насколько эффективно сегодня используют социальные сети в том числе для отслеживания тенденций в пищевой отрасли.

Многие люди ежедневно делятся фотографиями еды и комментариями о ней. Это ценный источник актуальных рыночных данных для компаний, о котором они могли только мечтать десятилетия назад. С повсеместным внедрением технологий искусственного интеллекта делать это становится еще проще, что, вероятно, побудит участников индустрии еще активнее генерировать новые пищевые концепции.

