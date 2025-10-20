В России крупнейший производитель титана ввел четырехдневку 20.10.2025, 11:44

1,296

Вслед за российскими автозаводами.

В России уральский титановый гигант «ВСМПО-Ависма» с 1 декабря переведет часть сотрудников на режим неполной занятости — четырехдневную рабочую неделю. Речь идет о тех, кто не задействован в ключевых производственных процессах, — в основном это административный персонал, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

В «ВСМПО-Ависма» назвали решение «непростым», но необходимым для поддержания «операционной стабильности». «Оно позволяет нам сохранить команду и подготовиться к восстановлению рынка… В период такого режима предложим сотрудникам дополнительные возможности для профессионального обучения», — пояснили в пресс-службе. Там добавили, что, несмотря на новые реалии, компания продолжит выполнять все обязательства перед клиентами и партнерами, «сохраняя позиции лидера мирового рынка титана». Режим неполной занятости продлится до 31 мая 2026 года для сотрудников, рабочие места которых территориально расположены в Верхней Салде, говорится в приказе. Заводчане жаловались, что у них нет работы с октября.

В июне делами «ВСМПО-Ависма» поинтересовался президент России Владимир Путин. Он спросил Сергея Чемезова — главу госкорпорации «Ростех», которая контролирует компанию, в каком состоянии сейчас находится титановое производство. Тот признал, что оно загружено не полностью. «В основном мы, конечно, работаем на наши предприятия — авиационные, вертолетные. Но поскольку американцы ушли, наше совместное предприятие с „Боингом“, к сожалению, заморожено, поэтому объемы уменьшились», — пояснил Чемезов.

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана, который также обеспечивает 90% выпуска этого металла в России. Компания имеет полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Мажоритарным акционером «ВСМПО-Ависма» является Михаил Шелков. В первые шесть месяцев 2025 года выручка компании снизилась до 49,33 млрд рублей по сравнению с 59,61 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль обвалилась почти в 6 раз — с 12,39 млрд до 2,14 млрд рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com