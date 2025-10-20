Лукашенко предложил россиянам снять совместный фильм об убийце Кеннеди 3 20.10.2025, 11:50

Ли Харви Освальд

Ли Харви Освальд несколько лет жил в Минске.

Лукашенко предложил снять фильм о Ли Харви Освальде, который, как считается, убил президента США Джона Кеннеди. Об этом политик заявил на встрече с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым, пишет БелТА.

«Вы умеете это делать. Мы бы были очень заинтересованы в обмене опытом и помощи кадровой. Мы большое внимание сейчас уделяем кинематографии. Кино — важнейшее из искусств, — сказал Лукашенко. — Знаю, что есть замысел снять, по-моему, многосерийный фильм про Освальда. Были бы в этом очень заинтересованы и могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма».

Как известно, Ли Харви Освальд во второй половине 1950‑х попросил убежища в СССР и несколько лет жил в Минске.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com