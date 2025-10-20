закрыть
20 октября 2025, понедельник, 12:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко предложил россиянам снять совместный фильм об убийце Кеннеди

3
  • 20.10.2025, 11:50
Лукашенко предложил россиянам снять совместный фильм об убийце Кеннеди
Ли Харви Освальд

Ли Харви Освальд несколько лет жил в Минске.

Лукашенко предложил снять фильм о Ли Харви Освальде, который, как считается, убил президента США Джона Кеннеди. Об этом политик заявил на встрече с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым, пишет БелТА.

«Вы умеете это делать. Мы бы были очень заинтересованы в обмене опытом и помощи кадровой. Мы большое внимание сейчас уделяем кинематографии. Кино — важнейшее из искусств, — сказал Лукашенко. — Знаю, что есть замысел снять, по-моему, многосерийный фильм про Освальда. Были бы в этом очень заинтересованы и могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма».

Как известно, Ли Харви Освальд во второй половине 1950‑х попросил убежища в СССР и несколько лет жил в Минске.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип