Лукашенко предложил россиянам снять совместный фильм об убийце Кеннеди

Лукашенко предложил россиянам снять совместный фильм об убийце Кеннеди3
- 20.10.2025, 11:50
Ли Харви Освальд несколько лет жил в Минске.
Лукашенко предложил снять фильм о Ли Харви Освальде, который, как считается, убил президента США Джона Кеннеди. Об этом политик заявил на встрече с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым, пишет БелТА.
«Вы умеете это делать. Мы бы были очень заинтересованы в обмене опытом и помощи кадровой. Мы большое внимание сейчас уделяем кинематографии. Кино — важнейшее из искусств, — сказал Лукашенко. — Знаю, что есть замысел снять, по-моему, многосерийный фильм про Освальда. Были бы в этом очень заинтересованы и могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма».
Как известно, Ли Харви Освальд во второй половине 1950‑х попросил убежища в СССР и несколько лет жил в Минске.