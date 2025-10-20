Удивительный маршрут Юрий Федоренко

20.10.2025, 12:01

1,696

Юрий Федоренко

Как Путину долететь до Венгрии.

Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии. Этот довольно интересный выбор ставит в неудобное положение всех участников дипломатического трека. Кроме самой Венгрии и, конечно же, США.

Свой выбор Трамп мотивировал тем, что ему «нравится» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Теоретически, Венгрия как член Международного уголовного суда (МУС) должна была бы арестовать преступника Путина, однако всем очевидно, что Орбан этого не допустит.

Европейские издания называют этот формат «политическим кошмаром». В чем может заключаться логика Трампа?

Дело в том, что встреча в Будапеште ставит в неудобное положение также самого Путина. Для него долететь до столицы Венгрии это уже интересный кейс по безопасности.

Нет сомнений в том, что США имеют достаточно рычагов влияния, чтобы гарантировать безопасность хозяина Кремля как в самой Венгрии, так и по всему маршруту российского самолета — в небе над Румынией или над Польшей. Однако сам факт появления в европейском воздушном пространстве этой «птички» способен вызвать у европейцев, в частности, у поляков, очень интересные воспоминания. Настолько интересные, что может возникнуть соблазн «приземлить птичку».

Небольшой исторический экскурс. 10 апреля 2010 года на территории РФ, возле Смоленска, при заходе на посадку при невыясненных обстоятельствах разбился самолет Ту-154М. На борту находился президент Польши Лех Качиньский вместе со своей женой, глава Национального банка, заместитель министра иностранных дел, руководитель Института Национальной памяти, экс-президент Польши Рышард Качоровский, глава Генерального штаба и многие другие чиновники. Не выжил никто.

Польская делегация летела в Смоленск, чтобы почтить память жертв Катынской трагедии, поскольку там — захоронение поляков и построен соответствующий мемориальный комплекс. Известно, что путинский режим всегда раздражали напоминания о советских преступлениях: ведь Кремль считает себя правопреемником советской власти.

Польские правоохранительные органы до сих пор ведут следствие. В частности, следователи обнаружили следы взрывчатки на 190 элементах самолета. Перед полетом ТУ-154М находился на капитальном ремонте в российской Самаре на заводе «Авиакор», где, собственно, и могла быть установлена взрывчатка. У польских правоохранителей есть много вопросов по этому поводу к Путину, но физической возможности их задать не было.

Словом, Путин вряд ли рискнет использовать польское небо. Правительственные самолеты РФ, скорее всего, запросят разрешение на пролет у властей Румынии, которая, между прочим, также является членом МУС. При желании международный преступник Путин все же полетит в Венгрию. Но сам маршрут, сама география неба, а также необходимость согласовать различные нюансы безопасности с европейцами, будут напоминать ему о совершенных преступлениях.

Вполне возможно, что замысел администрации Трампа заключается в том, чтобы создать определенный психологический фон для Путина, толкнуть его на путь уступок. Здесь надо сказать, что «психологический дискомфорт», ассоциирующийся с уступками, почувствуют также европейцы. Возможно, США планируют таким образом создать «атмосферу компромисса». Что из этого получится — увидим.

На самом же деле, на путь уступок Россию способны поставить только Силы обороны Украины. Любые дипломатические тонкости не заменят нашей огневой мощи. Все остальное — лишь политическое и информационное сопровождение войны. Наступит день, когда Россия будет взывать о мире. Мы не ожидаем быстрых результатов и готовы сражаться столько, сколько надо. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

