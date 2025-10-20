Должны ли люди колонизировать космос?1
Журналисты спросили пятерых специалистов.
Человечество всегда смотрело на Луну с восхищением, но теперь она может стать стартовой площадкой для освоения дальнего космоса. США, Россия и Китай планируют создать базы на ее поверхности уже в ближайшие десять лет, а NASA готовится к пилотируемым миссиям на Марс, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).
Глава SpaceX Илон Маск уверен: «SpaceX колонизирует Марс». По его прогнозам, это возможно к 2055 году и станет началом превращения людей в мультипланетный вид. Но не все согласны с таким видением будущего. Журналисты обратились к пяти экспертам, чтобы ответить на вопрос: должны ли люди колонизировать космос?
Астроном Кирстен Бэнкс (Университет Суинберна) считает, что важно следить за языком, которым описывается освоение космоса: «Нам нужно быть осторожными с термином «колонизация» и теми намерениями, которые он несет».
Археолог и исследователь космоса Элис Горман (Университет Флиндерса) убеждена, что человечеству необходимо «радикально переосмыслить подход» — не колонизировать, а учиться жить в космосе.
Философ Бен Брембл (Австралийский национальный университет) уверен: «Наш лучший шанс на выживание — восстановить Землю, а не покидать ее».
Исследователь Арт Коттерелл из того же университета добавляет, что слово «колонизация» несет колониальное наследие и дух эксплуатации.
Единственная сторонница идеи — астрофизик Сара Уэбб (Университет Суинберна): «Если человечество хочет выжить в долгосрочной перспективе, жизнь за пределами Земли станет необходимостью».
Вопрос не только в том, можем ли мы жить в космосе, но и как мы собираемся это делать.