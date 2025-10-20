закрыть
Reuters: Зеленский дал отпор Трампу

4
  • 20.10.2025, 12:11
  • 2,428
Reuters: Зеленский дал отпор Трампу
Фото: Getty Images

Новые подробности переговоров в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп во время «напряженной» встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября подталкивал его пойти на уступки в пользу России и размышлял о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и Москве. Однако украинский президент дал главе Белого дома отпор.

Об этом сказано в материале Reuters, которое ссылается на анонимные источники, знакомые с ходом переговоров.

После встречи с Зеленским Трамп публично призвал к прекращению огня на нынешних линиях фронта. По словам источников издания, он выступил с этим предложением после того, как Зеленский заявил, что добровольно не уступит ни одну территорию Москве.

«Встреча завершилась решением Трампа заключить соглашение там, где мы находимся, на линии разграничения», — сказал собеседник.

«Это было довольно плохо. Сообщение было таким: Ваша страна замерзнет, и ваша страна будет уничтожена, если Украина не заключит соглашение с Россией», — сказал один из источников о встрече.

Другой источник отрицал, что Трамп сказал, что Украина будет «уничтожена». Однако оба источника заявили, что Трамп несколько раз употреблял нецензурную лексику.

Агентство предполагает, что на Трампа повлиял телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным 16 октября, после которого американские чиновники предложили Украине отдать РФ Донецкую и Луганскую области в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской.

