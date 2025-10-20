закрыть
20 октября 2025, понедельник, 13:43
Politico: В Брюсселе придумали, как ускорить вступление Украины и Молдовы в ЕС

1
  • 20.10.2025, 12:32
  • 1,572
Politico: В Брюсселе придумали, как ускорить вступление Украины и Молдовы в ЕС

Германия, Австрия и Швеция активно продвигают эту инициативу.

Европейский союз рассматривает возможность принимать новые страны без полного объема прав, включая право вето. Такой шаг может ускорить вступление Украины, Молдовы и других кандидатов, а также снизить сопротивление со стороны лидеров вроде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По данным европейских дипломатов, инициатива находится на ранней стадии и потребует одобрения всех 27 членов ЕС. Суть идеи — разрешить новым участникам пользоваться преимуществами членства, но без права блокировать решения, пока Союз не проведет институциональные реформы и не введет квалифицированное большинство голосов по ключевым вопросам.

Предложение призвано оживить процесс расширения, который застопорился из-за возражений отдельных стран. Германия, Австрия и Швеция активно продвигают эту инициативу, считая, что она позволит избежать паралича в работе ЕС при увеличении числа участников.

Глава комитета Бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер подчеркнул, что новые члены должны временно отказаться от права вето: «Расширение не должно зависеть от блокировки реформ отдельными государствами».

В Киеве также поддержали идею. Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что «ждать больше нельзя» и что гибкие решения нужны «здесь и сейчас», особенно на фоне агрессии России.

Тем временем в Брюсселе продолжаются споры о реформировании институтов ЕС. Некоторые страны, включая Францию и Нидерланды, выступают против полного отказа от права вето.

Несмотря на политическое давление и стратегическую важность расширения на фоне российской агрессии, многие лидеры ЕС осторожничают. Германия уже дала понять, что не ожидает вступления Украины до 2034 года.

