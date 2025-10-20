ГУР назвало белорусскую спортсменку «пропагандисткой войны»3
- 20.10.2025, 12:33
- 4,558
Она участвовала в пропагандистском фестивале.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало на портале War&Sanctions данные о 10 спортсменах из России и Беларуси, которые участвуют в пропагандистских мероприятиях и продолжают принимать участие в международных соревнованиях.
Данные опубликованы в разделе «Чемпионы террора». Туда попала так называемая исполняющая обязанности «министра спорта Херсонской области» Елена Кирилова (Надель) — куратор федеральной программы совместных спортивных сборов и тренировок спортсменов из захваченных территорий Украины с российскими спортсменами на базе федерального центра «Крымский».
Также это белорусская художественная гимнастка Алина Горносько — участница пропагандистского фестиваля «Время наших побед», проведенного по поручению Лукашенко.
В 2025 году эта спортсменка выступала на многочисленных международных соревнованиях, в частности в Болгарии, Германии и Португалии как «нейтральная спортсменка».
Также в списке российские тяжелоатлетки: Яна Сотиева, Регина Шайдуллина и Анастасия Романова.