ГУР назвало белорусскую спортсменку «пропагандисткой войны» 3 20.10.2025, 12:33

4,558

Алина Горносько

Она участвовала в пропагандистском фестивале.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало на портале War&Sanctions данные о 10 спортсменах из России и Беларуси, которые участвуют в пропагандистских мероприятиях и продолжают принимать участие в международных соревнованиях.

Данные опубликованы в разделе «Чемпионы террора». Туда попала так называемая исполняющая обязанности «министра спорта Херсонской области» Елена Кирилова (Надель) — куратор федеральной программы совместных спортивных сборов и тренировок спортсменов из захваченных территорий Украины с российскими спортсменами на базе федерального центра «Крымский».

Также это белорусская художественная гимнастка Алина Горносько — участница пропагандистского фестиваля «Время наших побед», проведенного по поручению Лукашенко.

В 2025 году эта спортсменка выступала на многочисленных международных соревнованиях, в частности в Болгарии, Германии и Португалии как «нейтральная спортсменка».

Также в списке российские тяжелоатлетки: Яна Сотиева, Регина Шайдуллина и Анастасия Романова.

