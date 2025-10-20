Окружение Путина призывает его не лететь в Будапешт

Окружение Путина призывает его не лететь в Будапешт14
- 20.10.2025, 12:44
Бывший агент СВР России боится, что главу Кремля ликвидируют.
Бывший офицер внешней разведки России Андрей Безруков, ранее работавший под прикрытием в США, заявил о якобы готовящемся «британском покушении» на Путина, если тот решит поехать в Будапешт для встречи с президентом США Дональдом Трампом, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).
«Не езжайте в Будапешт», — предупредил Безруков Путина в эфире российского телевидения. По его словам, встречу необходимо перенести в Дубай, чтобы избежать «абсолютно предательской операции» со стороны британцев.
«У меня очень, очень серьезные опасения по поводу Будапешта», — заявил бывший разведчик, ныне профессор МГИМО и советник «Роснефти». Он обвинил британские элиты в желании устранить Путина: «Все их мышление устроено так, что если Путина не станет, то проблемы исчезнут… Россия развалится».
Безруков утверждает, что британская правящая верхушка «теряет власть» и «рискует всем», поэтому может пойти на «удар по нам», якобы прикрываясь встречей Путина и Трампа.
Доказательств своим словам он не привел.
Пропагандист Владимир Соловьев спросил, как избежать риска. Безруков ответил: «Есть замечательная страна — Объединенные Арабские Эмираты». Он предложив провести переговоры там.
Соловьев заметил, что Путин «настолько храбр», что, возможно, все же поедет в Будапешт. На это Безруков ответил: «Иногда храбрость — не самое главное. Верховный главнокомандующий представляет страну, и интересы страны важнее храбрости одного человека».
Предполагаемая поездка Путина в Венгрию стала бы первой с начала войны против Украины. Будапешт ранее пообещал Москве, что не станет исполнять ордер Международного уголовного суда на арест российского лидера.