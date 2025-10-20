закрыть
20 октября 2025, понедельник, 13:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Окружение Путина призывает его не лететь в Будапешт

14
  • 20.10.2025, 12:44
  • 7,556
Окружение Путина призывает его не лететь в Будапешт

Бывший агент СВР России боится, что главу Кремля ликвидируют.

Бывший офицер внешней разведки России Андрей Безруков, ранее работавший под прикрытием в США, заявил о якобы готовящемся «британском покушении» на Путина, если тот решит поехать в Будапешт для встречи с президентом США Дональдом Трампом, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

«Не езжайте в Будапешт», — предупредил Безруков Путина в эфире российского телевидения. По его словам, встречу необходимо перенести в Дубай, чтобы избежать «абсолютно предательской операции» со стороны британцев.

«У меня очень, очень серьезные опасения по поводу Будапешта», — заявил бывший разведчик, ныне профессор МГИМО и советник «Роснефти». Он обвинил британские элиты в желании устранить Путина: «Все их мышление устроено так, что если Путина не станет, то проблемы исчезнут… Россия развалится».

Безруков утверждает, что британская правящая верхушка «теряет власть» и «рискует всем», поэтому может пойти на «удар по нам», якобы прикрываясь встречей Путина и Трампа.

Доказательств своим словам он не привел.

Пропагандист Владимир Соловьев спросил, как избежать риска. Безруков ответил: «Есть замечательная страна — Объединенные Арабские Эмираты». Он предложив провести переговоры там.

Соловьев заметил, что Путин «настолько храбр», что, возможно, все же поедет в Будапешт. На это Безруков ответил: «Иногда храбрость — не самое главное. Верховный главнокомандующий представляет страну, и интересы страны важнее храбрости одного человека».

Предполагаемая поездка Путина в Венгрию стала бы первой с начала войны против Украины. Будапешт ранее пообещал Москве, что не станет исполнять ордер Международного уголовного суда на арест российского лидера.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип