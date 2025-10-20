Этот факт Вольфович не сможет скрыть 20.10.2025, 12:52

Александр Вольфович

Его не заболтаешь никакими пропагандистскими фантазиями.

«Европа подталкивает и делает все возможное, чтобы пожар войны в Украине разгорался все больше и больше», — недавно заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, пишет «Салiдарнасць».

По его словам, «Запад заинтересован в том, чтобы конфликт в Украине продолжался». И этот самый Запад «не сделает ничего, чтобы предотвратить конфликт»: «Посмотрите, безостановочно самолеты с вооружением и военной техникой, автомобильные колонны с территории Польши идут в Украину. Не гуманитарные грузы».

Слышать такое от уроженца России и выпускника Военной академии Генштаба ВС РФ вовсе неудивительно. Генерал-лейтенант Вольфович своими речами давно уже мало чем отличается от своих земляков в форме, которые чувствуют себя в Беларуси, как у себя дома.

Но все же стоит ему напомнить один немаловажный факт. 17 февраля 2022-го он вместе с Лукашенко посещал российско-белорусские учения «Союзная решимость – 2022». В тот день правитель Беларуси пожимал руки российским военным.

Среди них были командиры псковского 234-го десантно-штурмового полка подполковники Константин Черненко и Евгений Манчуров.

Спустя несколько дней колонны российской бронетехники начали заходить с территории Беларуси в Украину. Безостановочно, растягиваясь на десятки километров. Под звуки улетающих в сторону украинских городов ракет и авиации.

Вскоре Манчуров, Черненко и их сослуживцы отметились массовыми убийствами мирных жителей Бучи. И нет сомнения, что резня в предместьях Киева стала одним из мощных стимулов для Европы встать на сторону Украины.

Был на вышеупомянутых учениях и Вольфович, попал на групповое фото с будущими головорезами. И этот факт, как и оказанное оккупантам содействие, останется в истории навсегда, как и роль Вольфовича во всем этом. Его не заболтаешь никакими пропагандистскими фантазиями о «кровожадной Европе».

