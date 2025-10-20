Этот факт Вольфович не сможет скрыть
Его не заболтаешь никакими пропагандистскими фантазиями.
«Европа подталкивает и делает все возможное, чтобы пожар войны в Украине разгорался все больше и больше», — недавно заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, пишет «Салiдарнасць».
По его словам, «Запад заинтересован в том, чтобы конфликт в Украине продолжался». И этот самый Запад «не сделает ничего, чтобы предотвратить конфликт»: «Посмотрите, безостановочно самолеты с вооружением и военной техникой, автомобильные колонны с территории Польши идут в Украину. Не гуманитарные грузы».
Слышать такое от уроженца России и выпускника Военной академии Генштаба ВС РФ вовсе неудивительно. Генерал-лейтенант Вольфович своими речами давно уже мало чем отличается от своих земляков в форме, которые чувствуют себя в Беларуси, как у себя дома.
Но все же стоит ему напомнить один немаловажный факт. 17 февраля 2022-го он вместе с Лукашенко посещал российско-белорусские учения «Союзная решимость – 2022». В тот день правитель Беларуси пожимал руки российским военным.
Среди них были командиры псковского 234-го десантно-штурмового полка подполковники Константин Черненко и Евгений Манчуров.
Спустя несколько дней колонны российской бронетехники начали заходить с территории Беларуси в Украину. Безостановочно, растягиваясь на десятки километров. Под звуки улетающих в сторону украинских городов ракет и авиации.
Вскоре Манчуров, Черненко и их сослуживцы отметились массовыми убийствами мирных жителей Бучи. И нет сомнения, что резня в предместьях Киева стала одним из мощных стимулов для Европы встать на сторону Украины.
Был на вышеупомянутых учениях и Вольфович, попал на групповое фото с будущими головорезами. И этот факт, как и оказанное оккупантам содействие, останется в истории навсегда, как и роль Вольфовича во всем этом. Его не заболтаешь никакими пропагандистскими фантазиями о «кровожадной Европе».