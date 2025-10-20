Глобальный сбой: пользователи интернета сообщают о проблемах в работе сервисов
- 20.10.2025, 12:57
Есть проблемы с доступом к Signal, Zoom и Amazon.
По всему миру пользователи интернета сообщают о масштабном сбое в работе ряда популярных сервисов. По данным ресурса Downdetector, проблемы наблюдаются сразу на десятках платформ, включая мессенджеры, игровые сервисы и облачные хранилища.
Среди пострадавших платформ — Signal, Amazon, Zoom, Viber, Facebook, Reddit, Canva и Snapchat. Также пользователи сообщают о перебоях в работе Epic Games Store, Fortnite, Roblox, Steam и Ubisoft Connect.
Проблемы в работе сервисов имеют различный характер — от невозможности войти в личный аккаунт или выполнить какое-то действие на платформе, до полного отказа сайтов загружаться.