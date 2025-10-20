закрыть
Гродненец создал забор из 40 тысяч крышек от напитков

  • 20.10.2025, 13:11
  • 1,718
Гродненец создал забор из 40 тысяч крышек от напитков

Фотофакт.

На необычный забор в одном из дачных кооперативов в окрестностях Гродно обратили внимание читатели Newgrodno.by.

С первого взгляда он выделяется разве что необычным рисунком. На части забора изображен симметричный узор из каких-то цветов, еще часть отведена под портреты героев популярного мультика «Котенок по имени Гав».

Но вся суть раскрывается, когда подходишь ближе. Ведь материалом для создания изображений и в целом забора послужили пластиковые крышечки!

