Гродненец создал забор из 40 тысяч крышек от напитков
- 20.10.2025, 13:11
- 1,718
Фотофакт.
На необычный забор в одном из дачных кооперативов в окрестностях Гродно обратили внимание читатели Newgrodno.by.
С первого взгляда он выделяется разве что необычным рисунком. На части забора изображен симметричный узор из каких-то цветов, еще часть отведена под портреты героев популярного мультика «Котенок по имени Гав».
Но вся суть раскрывается, когда подходишь ближе. Ведь материалом для создания изображений и в целом забора послужили пластиковые крышечки!