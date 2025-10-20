Что произошло в Белом доме между Зеленским и Трампом 3 Сергей Фурса

20.10.2025, 13:12

2,624

Президент США транслировал требования Путина?

Трамп снова «не наш». Страшно. Это было бы невероятно, если бы Трамп был нашим другом. Но он им не является.

FT пишет, что Трамп кричал на Зеленского, говорил «Одесса-мама» и угрожал, что Путин может уничтожить Украину. И это таки может напугать.

Если не дочитать, где это же самое FT не пишет, что в конце Трамп согласился с аргументами украинцев. Но почему-то все читают только начало статьи, игнорируя ее завершение.

И мы все читали или слышали, что президент США выдал на выходе. О заморозке по текущей линии. Что целиком и полностью соответствует позиции Украины. Там нет о российской Одессе. Там даже нет намека на назойливое желание Путина обменять украинский Донбасс на украинскую часть Запорожской и Херсонской областей. А вечером в воскресенье, 19 октября, Трамп отдельно повторил, что должно быть замораживание по линии соприкосновения.

Так, что это было тогда? Почему Трамп транслировал требования Путина?

С точки зрения дипломатии и политического здравого смысла — это невозможно объяснить. Но мы же — о Трампе. Здесь нет места ценностям.

Он чувствует себя модератором в бизнес-конфликте. И что он делает? Включает челночную трампоматию. Слушает Путина и потом приходит к Зеленскому. И транслирует желание Путина. Потому что это — самый быстрый путь договориться. Без углубления по сути. Плевать Трампу на суть. Если он озвучит требования стороны А и сторона Б согласится, то будет соглашение.

Если нет, то нет. Тогда опять все сначала.

Поэтому трансляция требований Путина — это не трагедия. Это просто правила игры. Это было бы невероятно, если бы Трамп был нашим другом. Но он им не является. Он позиционирует себя как модератор. Поговорил о Томагавках, добился разговора с Путиным. Поговорил с Путиным — пришел с требованиями Путина к Зеленскому. Зеленский не согласился — ну нет, так и нет.

«Не прокатывало».

И поэтому возвращаемся к началу процесса. Где в условиях задачи есть, что не будет прямых санкций на Россию. И не будет прямой помощи Украине. Ничего нового. Стандартный Трамп.

И что тогда важно? Что поддержка Европы растет. Что репарационный кредит. Что цена на нефть.

На встрече в Белом доме не произошло чуда. Но и не произошло трагедии. И стратегическая позиция Украины продолжает улучшаться с помощью ЕС и на фоне истощения ресурсов России.

И точно не важно, что там в моменте в голове у Трампа. Потому что завтра будет что-то другое. Тем более, давление хоть и не прямое, а идет на Россию. И общество США не дает целоваться с Путиным, даже если бы Трампу хотелось. И тоннель между Аляской и Чукоткой, который ведет из одного тупика в другой тупик ничего не меняет так же, а, скорее, ярко демонстрирует возможности договориться современных США с современной Россией.

И да, в этом уравнении нет завершения войны послезавтра и выборов через 3 месяца. Извините, украинские политики. Но это их личные проблемы и ожидания.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com