«Будапешт? Пусть летит в Гаагу» 20.10.2025, 13:32

Возможный визит Путина в Венгрию вызывает возмущение в ЕС и Киеве.

Планы провести переговоры между Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Венгрии вызвали резкую реакцию в Европейском союзе и Украине. Для российского лидера это могла бы стать первая поездка в страну ЕС с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил перед встречей глав МИД ЕС в Люксембурге: «Я не могу представить, чтобы он пересек наше воздушное пространство. В Европе нет места для военных преступников. Единственное место для Путина в Европе — это Гаага, перед трибуналом, а не в наших столицах».

Будрис добавил, что «существуют и другие способы» для проведения переговоров, не связанных с приездом Путина в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский также выступил против идеи провести встречу в Будапеште, подчеркнув, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «блокирует Украину на всех уровнях» и не может «сделать ничего хорошего для украинцев». В качестве альтернативных площадок он предложил Швейцарию, Австрию, Ватикан, Саудовскую Аравию, Катар и Турцию.

Глава внешнеполитической службы ЕС Кайя Каллас отметила, что «неприятно видеть» Путина в Венгрии, несмотря на ордер Международного уголовного суда. Однако она признала, что «если США смогут использовать свое влияние, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров — это хорошо».

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро допустил, что переговоры «имеют смысл», но только если они приведут к немедленному прекращению огня.

