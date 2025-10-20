Ученые рассказали о восьмом континенте 20.10.2025, 13:48

2,210

Материк под водой

Фото: Тектонический

Он находится под водой.

В течение миллионов лет под водами южного Тихого океана оставался скрытым огромный участок суши, который ученые сейчас все чаще называют восьмым континентом Земли, пишет New Voice.

Этот затопленный материк, известный как Зеландия, наконец получил первую полноценную геологическую карту своей северной части. Исследование стало важным шагом к официальному признанию Зеландии как отдельного континента, подтверждая ее геологическую самостоятельность на основе новых данных.

Хотя около 95% Зеландии находится под водой, остальные 5% образуют видимые части Новой Зеландии и Новой Каледонии. Именно эти участки служат доказательством существования массивного материка, который долгое время оставался почти незамеченным. Его происхождение достигает более 100 миллионов лет назад, когда Зеландия была частью древнего суперматерика Гондваны, включавшего Африку, Южную Америку, Индию, Антарктиду и Австралию. Примерно 85 миллионов лет назад Зеландия начала отделяться сначала от Западной Антарктиды, а затем — через 25 миллионов лет — от Австралии.

В отличие от других континентов, Зеландия не осталась над уровнем моря. Во время палеогенового периода ее земная кора подверглась охлаждению и истончению, что постепенно привело к погружению материка. Сегодня он почти полностью затоплен и разделен тектонической границей между Тихоокеанской и Австралийской плитами.

Группа исследователей под руководством геолога Ника Мортимера из GNS Science провела первое полное геологическое картирование северной Зеландии. Они использовали современные технологии дноуглубления в районах хребта Фейруэй и Кораллового моря, собрав образцы песчаника, аргиллита, известняка и базальтовой лавы. Эти породы позволили воссоздать ключевые этапы геологической эволюции Зеландии. Некоторые образцы песчаника датируются 95 миллионами лет, а гранит и вулканические гальки — аж 130 миллионами лет, что соответствует раннему меловому периоду. Базальт рассказал более новую историю — с эоцена, примерно 40 миллионов лет назад.

Благодаря датировке пород и изучению магнитных аномалий исследователи смогли нанести на карту основные геологические единицы северной Зеландии. Полученная карта стала самой детальной реконструкцией геологического строения этой части затопленного материка. Новые данные также поставили под сомнение предыдущие модели формирования Зеландии. Вместо разлома вдоль оползневого разлома, где плиты скользят друг мимо друга, исследователи предполагают, что растяжение плит привело к образованию разломов, похожих на субдукционные. Такая модель свидетельствует о сложном геологическом процессе, который включает формирование Тасманового моря и дальнейшее истончение земной коры, что привело к погружению материка.

Согласно исследованию, кора Зеландии потеряла до 65% своей толщины, что делает ее структурно уникальной среди других континентов. Именно эта тонкая кора объясняет ее погруженное состояние и делает Зеландию важным объектом для изучения нетипичных тектонических процессов. Геологическое значение Зеландии выходит далеко за пределы ее скрытого статуса. Ее формирование и структура дают ценные представления об эволюции континентов, особенно в тектонически активных регионах, таких как Тихоокеанский.

По словам одного из исследователей GNS Science, тот факт, что Зеландия находится под водой, никоим образом не уменьшает ее геологической важности. Благодаря современным методам, таким как сейсмическая визуализация и глубоководное бурение, ученые получают новые инструменты для исследования этого затопленного материка. С каждым новым исследованием картина Зеландии становится более четкой, открывая новые страницы в истории тектонической эволюции Земли.

