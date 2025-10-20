закрыть
20 октября 2025, понедельник, 14:51
Чиновники раскрыли уровень рождаемости в Беларуси

  • 20.10.2025, 14:07
Чиновники раскрыли уровень рождаемости в Беларуси

Цифры шокируют.

16 октября в Беларуси прошел «Единый день информирования». Как пишет смолевичская районная газета «Край смалявіцкі», в рамках этого мероприятия кандидат экономических наук, доцент, директор Центра человеческого развития и демографии Института экономики Академии наук Анастасия Боброва рассказала, что «низкая рождаемость — один из самых острых вопросов в стране.

Суммарный коэффициент по стране — 1,1, а в Минске — всего 0,6. Это ниже, чем в странах с аналогичным уровнем урбанизации: например, в Великобритании — 1,4. Парадокс: в столицу активно едет молодежь, строится жилье, но это не приводит к росту рождаемости», — отметила ученый.

Коэффициент 1,1 означает, что Беларусь принадлежит к группе стран с самой низкой в мире рождаемостью.

Как писал сайт Charter97.org, в Беларуси огромный уровень разводов. В 2024 году в Беларуси зарегистрировали 46,242 тысяч браков, на четверть меньше, чем в 2019-м. При этом число разводов даже выросло на 1%, — 34,866 тысяч.

