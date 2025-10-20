закрыть
20 октября 2025, понедельник, 14:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Неизвестные дроны добрались до Испании

  • 20.10.2025, 14:14
Неизвестные дроны добрались до Испании

БПЛА остановили работу аэропорта Пальма-де-Майорки.

Появление неизвестного дрона в районе аэропорта Пальма-де-Майорки привело к приостановке его работы примерно на 35 минут в воскресенье.

Об этом сообщает Dario de Mallorca.

По меньшей мере шесть экипажей самолетов сообщили, что увидели дрон в районе аэропорта, известного также как аэропорт де Сон-Сан-Жуан.

Из-за инцидента пришлось перенаправлять рейсы в другие аэропорты. Авианавигационная служба Enaire подтвердила, что из соображений безопасности операции были приостановлены.

Ситуация продолжалась, пока движение не восстановили. В результате было перенаправлено восемь рейсов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип