Неизвестные дроны добрались до Испании 20.10.2025, 14:14

БПЛА остановили работу аэропорта Пальма-де-Майорки.

Появление неизвестного дрона в районе аэропорта Пальма-де-Майорки привело к приостановке его работы примерно на 35 минут в воскресенье.

Об этом сообщает Dario de Mallorca.

По меньшей мере шесть экипажей самолетов сообщили, что увидели дрон в районе аэропорта, известного также как аэропорт де Сон-Сан-Жуан.

Из-за инцидента пришлось перенаправлять рейсы в другие аэропорты. Авианавигационная служба Enaire подтвердила, что из соображений безопасности операции были приостановлены.

Ситуация продолжалась, пока движение не восстановили. В результате было перенаправлено восемь рейсов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com