Неизвестные дроны добрались до Испании
- 20.10.2025, 14:14
БПЛА остановили работу аэропорта Пальма-де-Майорки.
Появление неизвестного дрона в районе аэропорта Пальма-де-Майорки привело к приостановке его работы примерно на 35 минут в воскресенье.
Об этом сообщает Dario de Mallorca.
По меньшей мере шесть экипажей самолетов сообщили, что увидели дрон в районе аэропорта, известного также как аэропорт де Сон-Сан-Жуан.
Из-за инцидента пришлось перенаправлять рейсы в другие аэропорты. Авианавигационная служба Enaire подтвердила, что из соображений безопасности операции были приостановлены.
Ситуация продолжалась, пока движение не восстановили. В результате было перенаправлено восемь рейсов.