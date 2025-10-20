Руководителей предприятий Витебщины задержали за взятку
- 20.10.2025, 14:21
- 1,284
Им грозит 15 лет тюрьмы.
Топ-менеджеров дорожно-строительных организаций задержали при получении взятки, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
Нарушение закона пресекли оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Витебщины.
В результате уголовные дела завели на троих жителей Витебска и Новополоцка.
«Благодарность» руководители предприятий получали за заключение договоров с коммерческими организациями на утилизацию строительных отходов.
Видимо, такой контракт был прибыльным делом для «частников», ведь помощь топ-менеджеров там оценили в более чем Br100 тыс. Эта сумма полагалась всем, принимавшим участие в незаконной схеме.
Следователями возбуждены уголовные дела. Должностным лицам грозит до 15 лет лишения свободы.