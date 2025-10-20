Руководителей предприятий Витебщины задержали за взятку 20.10.2025, 14:21

1,284

Им грозит 15 лет тюрьмы.

Топ-менеджеров дорожно-строительных организаций задержали при получении взятки, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Нарушение закона пресекли оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Витебщины.

В результате уголовные дела завели на троих жителей Витебска и Новополоцка.

«Благодарность» руководители предприятий получали за заключение договоров с коммерческими организациями на утилизацию строительных отходов.

Видимо, такой контракт был прибыльным делом для «частников», ведь помощь топ-менеджеров там оценили в более чем Br100 тыс. Эта сумма полагалась всем, принимавшим участие в незаконной схеме.

Следователями возбуждены уголовные дела. Должностным лицам грозит до 15 лет лишения свободы.

