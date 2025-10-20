В Беларусь пришли 10-градусные морозы 20.10.2025, 14:36

1,180

Надолго ли?

Судя по оперативным данным Белгидромета, в Беларусь в понедельник, 20 октября, температура воздуха на почве опустилась до -10°С. Telegraf узнал, надолго ли в запада пришло похолодание и какую погоду ждать белорусам на этой неделе.

Резкому похолоданию в Беларуси после выходных способствовал уход очередного циклона - утром в понедельник его тёплые фронты ещё сохранили своё влияние в центре и на востоке страны, в результате чего территория Республики оказалась поделена пополам: тёплый восток и морозный запад. Согласно оперативным данным Белгидромета, в 9:00 20 октября в Славгороде Могилёвской области и Жлобине Гомельской области было +6°С, тогда как в Брестчине, Гродненщине и Витебщине столбики термометров ушли в минус.

В городском посёлке Лынтупы в Поставском районе Витебской области этим утром метеостанция зафиксировала температуру воздуха на высоте 2 см в -10°С .

Авторы Telegram-канала «Метеовайб» пояснили, что от выхолаживания восток и центр Беларуси минувшей ночью защитило «облачное покрывало», из-за чего утро на западе страны выдалось «зимнее», а на востоке — вполне октябрьское.

«Температура на высоте 2 метров на западе Витебской области приблизилась к -6°С, а на почве опустилась до -10°С», — пояснили специалисты.

Тем не менее белорусский синоптик Дмитрий Рябов в своем традиционном прогнозе в эфире гостелеканала ОНТ назвал погоду на начавшейся неделе «совсем не предзимней», а скорее близкой к климатической норме «глубокой осени». По его расчетам, эта неделя выдастся сырой и туманной, заморозки ожидаются лишь в первой ее половине, но без какого-то постоянства, а во второй половине недели ожидается некоторое потепление.

По прогнозу Рябова, ночные заморозки ближайшие два дня могут достигать отметки в -5°С, в среду — не ниже -3°С, а уже с четверга ночная температура будет держаться в плюсе (в четверг-пятницу в диапазоне +4…+7°С, в выходные — +3…+8°С).

Дневные максимумы в среднем по стране на предстоящую неделю Рябов озвучил следующие:

в понедельник до +9°С,

во вторник +7…+12°С,

в среду +8…+14°С,

в четверг +7…+13°С,

в пятницу +9…+12°С,

в субботу +11…+18°С,

в воскресенье +12…+16°С.

В краткосрочном прогнозе Белгидромета на ближайшие три дня также фигурируют предупреждения о гололеде и слабых туманах. Из-за последних в ночь с понедельника на вторник, с 20 на 21 октября, ведомство объявило желтый уровень опасности для трех регионов страны — Минщины, Брестчины и Витебщины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com