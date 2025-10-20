В Беларусь пришли 10-градусные морозы
- 20.10.2025, 14:36
Надолго ли?
Судя по оперативным данным Белгидромета, в Беларусь в понедельник, 20 октября, температура воздуха на почве опустилась до -10°С. Telegraf узнал, надолго ли в запада пришло похолодание и какую погоду ждать белорусам на этой неделе.
Резкому похолоданию в Беларуси после выходных способствовал уход очередного циклона - утром в понедельник его тёплые фронты ещё сохранили своё влияние в центре и на востоке страны, в результате чего территория Республики оказалась поделена пополам: тёплый восток и морозный запад. Согласно оперативным данным Белгидромета, в 9:00 20 октября в Славгороде Могилёвской области и Жлобине Гомельской области было +6°С, тогда как в Брестчине, Гродненщине и Витебщине столбики термометров ушли в минус.
В городском посёлке Лынтупы в Поставском районе Витебской области этим утром метеостанция зафиксировала температуру воздуха на высоте 2 см в -10°С .
Авторы Telegram-канала «Метеовайб» пояснили, что от выхолаживания восток и центр Беларуси минувшей ночью защитило «облачное покрывало», из-за чего утро на западе страны выдалось «зимнее», а на востоке — вполне октябрьское.
«Температура на высоте 2 метров на западе Витебской области приблизилась к -6°С, а на почве опустилась до -10°С», — пояснили специалисты.
Тем не менее белорусский синоптик Дмитрий Рябов в своем традиционном прогнозе в эфире гостелеканала ОНТ назвал погоду на начавшейся неделе «совсем не предзимней», а скорее близкой к климатической норме «глубокой осени». По его расчетам, эта неделя выдастся сырой и туманной, заморозки ожидаются лишь в первой ее половине, но без какого-то постоянства, а во второй половине недели ожидается некоторое потепление.
По прогнозу Рябова, ночные заморозки ближайшие два дня могут достигать отметки в -5°С, в среду — не ниже -3°С, а уже с четверга ночная температура будет держаться в плюсе (в четверг-пятницу в диапазоне +4…+7°С, в выходные — +3…+8°С).
Дневные максимумы в среднем по стране на предстоящую неделю Рябов озвучил следующие:
в понедельник до +9°С,
во вторник +7…+12°С,
в среду +8…+14°С,
в четверг +7…+13°С,
в пятницу +9…+12°С,
в субботу +11…+18°С,
в воскресенье +12…+16°С.
В краткосрочном прогнозе Белгидромета на ближайшие три дня также фигурируют предупреждения о гололеде и слабых туманах. Из-за последних в ночь с понедельника на вторник, с 20 на 21 октября, ведомство объявило желтый уровень опасности для трех регионов страны — Минщины, Брестчины и Витебщины.