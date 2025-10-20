Кремль отверг предложение Трампа 1 20.10.2025, 14:43

1,104

Дмитрий Песков

Фото: EPA

Путин не хочет замораживать войну по линии фронта.

Позиция Россия в отношении приостановки армии на нынешних рубежах не претерпела изменений, сообщил в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвергая предложение президента США Дональда Трампа заморозить войну по линии фронта.

«Эта тема неоднократно поднималась, поднималась с разными нюансами в ходе контактов российско-американских, и российская сторона каждый раз давала ответ — и ответ этот хорошо известен: последовательность позиции РФ не меняется», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Заявления Трампа о том, Россия могла бы прекратить боевые действия, сохраняя за собой захваченные территории, и лишь затем начать обсуждение мирной сделки, Песков назвал «газетными сообщениями». «В целом много было заявлений на этот счет», — добавил он.

Напомним, в разговоре с Трампом Путин вновь потребовал, чтобы Киев сдал всю территорию Донецкой области, включая части, которые все еще контролирует. По словам источников The Washington Post, взамен Путин готов отказаться от претензий на незахваченные земли Запорожья и Херсонской области, которые включил в состав РФ в административных границах. Он также продолжает требовать нейтралитета Украины, отказа от вступления в НАТО и сокращения армии.

