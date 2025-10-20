Киану Ривз рассказал, какие фильмы навсегда остались у него в памяти 5 20.10.2025, 14:55

3,474

Киану Ривз

Фото: Legion-Media

Актер назвал четыре картины.

Актер Киану Ривз, известный своей любовью к кино, поделился четырьмя самыми яркими впечатлениями от фильмов, которые навсегда остались в его памяти, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Первым в списке стал сюрреалистический фильм Дэвида Линча «Голова-ластик». Ривз вспомнил, как в юности ехал на велосипеде по Торонто и случайно заметил афишу у кинотеатра: «Я просто поставил велосипед и зашел внутрь. Он изменил мое мировоззрение», — рассказал актер с широкой улыбкой.

Вторым незабываемым опытом для него стала эпическая немая картина «Наполеон» (1927) Абеля Ганса. По словам Ривза, фильм показывали на нескольких экранах, «настоящее пиршество для чувств».

Третье воспоминание связано с подростковыми годами, когда он занимался в театральной труппе. Тогда он впервые увидел черную комедию Хэла Эшби «Гарольд и Мод». Особое впечатление произвела сцена, где герой инсценирует самоубийство, чтобы отпугнуть невесту.

«Когда он начинает рубить себе руку топором, я смеялся так, как никогда раньше. Это было невероятно!» — признался Ривз.

Четвертым моментом стала не сама лента, а трейлер «Звездных войн», увиденный им в детстве в одном из крупнейших кинотеатров Торонто.

«Я посмотрел и подумал, что же это» — вспоминает актер, изображая световой меч.

«Мы все просто большие дети», — добавил 61-летний Ривз с улыбкой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com