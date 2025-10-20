На даче под Чаусами пенсионер проверил утечку газа огнем 1 20.10.2025, 15:21

2,198

История закончилась трагически.

Трагический случай произошел в одной из деревень Чаусского района в конце июля. История началась очень просто — жена пенсионера обнаружила, что газ в баллоне неожиданно закончился.

В тот вечер хозяйка дома обнаружила, что газ в баллоне закончился, рассказывает Государственный комитет судебных экспертиз.

Мужчина сам заменил пустой баллон на запасной и решил проверить, нет ли утечки газа из замененного баллона. Для этого 67‑летний пенсионер решил использовать открытый огонь.

Оказалось, что утечка была. Вспыхнул огонь, который быстро охватил дом.

Пара успела выбежать на улицу, однако пенсионер решил вернуться в охваченное пламенем помещение, чтобы забрать ключи от машины.

Он получил сильные ожоги, с которыми был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Через две недели мужчина умер в больнице.

Экспертиза подтвердила, что причиной пожара стало возгорание газовоздушной смеси, образовавшейся в результате разгерметизации баллона.

