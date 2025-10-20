Зеленский: Отказаться от Донецкой области предложил Уиткофф 3 20.10.2025, 15:38

Владимир Зеленский

Украинский президент объяснил ему абсурдность аргументов Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на встрече в Вашингтоне именно спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упомянул возможность отказа Украины от Донецкой области, сообщает unian.net.

Президент отметил, что объяснил Уиткоффу абсурдность аргументов РФ, которая прикрывается «референдумами».

«Я ему четко сказал, что есть некоторое обманчивое впечатление. Дело в том, что русские говорят, что они провели якобы референдум среди русских людей на Донбассе и они якобы хотят в Россию. Но сначала была оккупация, а потом уже происходило что-то бесконтрольное и явно незаконное, что назвали «референдумом». Причем я говорю, что эти сигналы русских настолько далеки от реальности, что между началом оккупации и так называемым «референдумом» прошло 10 лет», — сказал Зеленский.

По его словам, Уиткофф ссылался на то, что результаты этих «референдумов» внесены в Конституцию РФ. На что он получил прямой ответ:

«Если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить с какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить с этих территорий?»

