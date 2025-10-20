Денег у режима нет 20.10.2025, 15:52

Минфин планирует дефицитный бюджет на 2026 год.

В следующем году государственные расходы будут выше, чем доходы. Минфин планирует профинансировать бюджетный дефицит за счет внутренних резервов. На кредиты надежды мало. Даже Россия не поможет. Тем более что те кредиты, которые Россия уже дала, до конца освоить не получается, пишет planbmedia.io.

Плановый дефицит

Минфин считает, что бюджетный дефицит в будущем составит 4,3–4,5 миллиарда рублей, или около 1,5 процента от белорусского ВВП. То есть примерно столько же, сколько планировали в этом.

«Мы видим, что расходы будут несколько выше доходов, — сказал министр финансов Юрий Селиверстов в интервью белорусскому телевидению. — Бюджет следующего года будет тоже дефицитным».

Однако он считает, что волноваться по этому поводу не надо. За предыдущие тучные годы в бюджете накопились запасы, которыми Минфин планирует закрывать разницу между расходами и доходами.

На то, что заграница нам поможет, белорусский министр не надеется. Привлечение кредитов на финансирование бюджетного дефицита на следующий год не запланировано. Россия и сама не в состоянии свести бюджетный баланс, а больше надеяться не на кого.

«Раньше много привлекали средств от международных организаций: ремонтировали дороги, другие какие-то вещи, пока эти организации дружественно к нам относились. Сегодня мы привлекаем ресурсы из Российской Федерации», — сказал Селиверстов.

Но с российскими ресурсами тоже не очень складывается. Потому что просто так Россия денег давно уже не дает. Россия дает деньги под конкретные проекты. А с конкретными проектами у белорусских властей не складывается.

Импортозамещение буксует

Еще в 2022 году они обещали союзнику большую и разнообразную программу импортозамещения. Под эту программу Россия открыла кредитную линию на 105 миллиардов российских рублей. Но пообещать импортозамещение оказалось гораздо легче, чем его сделать. По словам Селиверстова, за три года из выделенных денег получилось освоить меньше половины.

«Когда это все рассматривалось, думали, что это будет делаться быстрее и освоение будет идти с большим темпом, — сказал Селиверстов. — Проблема в том, что мы же не хотим просто их освоить».

На самом деле белорусские власти были бы, конечно, не против «просто освоить». Потому что в освоении российских денег за тридцать лет они наработали богатый опыт. Если бы им разрешили «просто освоить» эти деньги, то они бы, может, даже России немножко сэкономили. Но «просто освоить» в этот раз не получается.

Надо «купить оборудование, которое позволит нам сделать товар, который мы покупаем по импорту. А вот приобрести это оборудование, установить, научить людей на нем работать — это оказалось сложнее, чем, может быть, казалось», — сказал Селиверстов.

То есть союзник не просто хочет знать, куда конкретно пошли его деньги. Он еще хочет иметь от этих денег результат в виде обещанного импортозамещения. А большая часть передового белорусского импортозамещения просто собрана из китайских деталей. Поэтому и с экспортом в Россию не складывается, и денег союзник давать не хочет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com