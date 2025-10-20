NSJ: Начало конца Путина 20.10.2025, 16:06

О важном событии в родном городе диктатора.

В Санкт-Петербурге, родном городе Путина, сотни человек устроили редкую и рискованную акцию неповиновения — на центральной площади они публично исполнили запрещенную антивоенную песню «Кооператив Лебединое озеро» музыканта Noize MC. Видео мгновенно стало вирусным в соцсетях, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Песня отсылает к советской традиции, в годы СССР балет «Лебединое озеро» показывали по телевидению при смерти лидеров страны. Таким образом, композиция символически выражает надежду на скорый конец путинского режима. По сообщениям российских СМИ, организатор импровизированного хора был задержан, а прокремлевские активисты выразили ярость по поводу видео.

«То, что люди решились на подобную акцию в самом сердце Петербурга, показывает, насколько растет недовольство и гнев внутри России», — заявил оппозиционный политик, живущий в эмиграции. С начала вторжения в Украину власти РФ резко усилили репрессии против любых проявлений несогласия, но внутренние кризисы — в частности, топливный дефицит после атак на нефтяную инфраструктуру — усиливают недовольство даже среди лоялистов.

Автор песни, Иван Алексеев (Noize MC), давно известен своей критикой коррупции и полицейского насилия в России. После начала войны он был признан «иностранным агентом» и вынужден уехать в Литву, где продолжает выступать против войны.

В песне звучат строки: «Я хочу смотреть балет, пусть танцуют лебеди», и «Уберите Соловьева с экрана — пусть лебеди танцуют» — прозрачные намеки на конец нынешней эпохи. Историк Стивен Коткин ранее писал: «Режим Путина — персоналистская система, управляемая стареющим автократом, она гораздо более хрупкая, чем кажется».

События в Петербурге, по мнению экспертов, могут стать первыми трещинами в этом «хрупком режиме».

