20 октября 2025, понедельник, 17:08
В Оренбурге снова загорелся атакованный украинскими дронами завод «Газпрома»

  • 20.10.2025, 16:18
  • 1,586
Причина повторного возгорания неизвестна.

В Оренбурге днем 20 октября вновь загорелся газоперерабатывающий завод, который накануне утром атаковали украинские беспилотники, рассказали Astra местные жители. По данным местного издания Orenday, сотрудники МЧС уже отреагировали на это и направили на место происшествия пожарных.

Причина повторного возгорания неизвестна, пишет The Moscow Times. Видео со столбом огня, поднимающимся на десятки метров вверх, опубликовали украинские мониторинговые каналы Exilenova+ и Supernova+.

Накануне в результате атаки беспилотников предприятие было «частично» повреждено, загорелся один из цехов, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Генштаб ВСУ заявил о поражении одной из установок переработки и очистки газа. По данным источника «Коммерсанта», предприятие остановило часть мощностей для устранения последствий атаки. После этого завод приостановил прием сырья с месторождения Карачаганак в Казахстане, сообщили в минэнерго республики. В ведомстве уточнили, что получили соответствующее уведомление от «Газпрома», который заявил об «аварийной ситуации вследствие атаки БПЛА». При этом информацию о характере повреждений и сроках восстановления работы предприятия российская сторона не предоставила.

