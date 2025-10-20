В Минске изменится расписание общественного транспорта 20.10.2025, 16:24

Из-за субботника.

25 октября в Беларуси пройдёт Республиканский субботник. В этот день меняется график работы общественного транспорта в Минске и ряде пригородных маршрутов.

В день субботника работа коммунального пассажирского транспорта будет организована по отдельному графику:

Дополнительные рейсы появятся на:

Автобусных маршрутах: № 1, 2С, 5Э, 5дЭ, 7А, 21, 25, 26, 30С, 38, 42, 50С, 54, 61, 62Э, 67, 70, 71, 73, 84, 85С, 88С, 96, 97, 100, 104, 106, 107, 112С, 115Э, 127, 135, 138, 144С, 149, 153, 159, 169, 429;

Троллейбусных маршрутах: № 3, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 32, 34, 41, 42, 45, 53, 77, 82;

Трамвайных маршрутах: № 1, 3, 6.

Отдельные маршруты будут следовать по буднему графику: автобусы № 7, 13, 35, 48, 66, 79, 79Д, 108, 108Д, 122Э, 125, 129, 137, 164, 179С и троллейбус № 92. Автобус № 156С будет курсировать по пятничному расписанию.

Полностью отменена работа маршрутов № 61Д, 148С и 198.

Также назначены дополнительные рейсы по пригородным направлениям:

Маршрут № 319Б/319 «Минск – Заславль»: выезд с «Площади Бангалор» в 05:27, из Заславля – в 07:00;

Маршрут № 358Б/358 «Минск – Новое Поле»: из Минска – в 04:30 и 05:30, из Нового Поля – в 05:30 и 06:45;

Маршрут № 359 «Минск – Леонтьевичи»: из Минска в 06:16, обратно – в 06:42.

